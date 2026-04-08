Dünyanın en değerli oyuncuları belli oldu! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Victor Osimhen listede
Dünyanın en değerli futbolcuları listesinde güncelleme yapılırken Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız ve Galatasaray'dan Victor Osimhen ilk 40'da yer aldı.
- Real Madrid forması giyen Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon avroda sabit kalarak en değerli futbolcular sıralamasında 21. sırayı paylaştı.
- Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın piyasa değeri 75 milyon avroda sabit kalırken, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 75 milyon avroluk piyasa değerinde de güncelleme yapılmadı.
- Kenan Yıldız ve Victor Osimhen, en değerli futbolcular listesinde 40. sırayı paylaştı.
- Lamine Yamal, Erling Haaland ve Kylian Mbappe 200 milyon avro ile dünyanın en değerli futbolcuları olarak ilk üç sırayı paylaştı.
- Pedri ve Vinicius Jr. 150 milyon avro ile listede dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.
- Michael Olise, Jude Bellingham, Federico Valverde, Declan Rice ve Jamal Musiala ise 140 ve 120 milyon avro ile en değerli oyuncular listesinde yer aldı.
Avrupa futbolunda mart ayında yapılan piyasa değeri güncellemesinin ardında birçok futbolcunun değerinde artış ve düşüş yaşandı. Güncelleme sonrasında piyasa değeri 50 milyon avro ve üzerinde olan oyunculardan en değerli isimler listesinde de değişim yaşandı.
ARDA GÜLER EN DEĞERLİ 21. OYUNCU
LaLiga'daki güncellemede Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri 90 milyon avroda sabit kalmış ve değişmemişti.
Arda Güler, Transfermarkt'ın hazırladığı rapora göre en değerli futbolcular sıralamasında 21. sırayı Hugo Ekitike (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea), Desire Doue (PSG), Ryan Gravenberch (Liverpool), Khvicha, Kvaratskhelia (PSG), William Saliba (Arsenal) ve Julian Alvarez'le (Atletico Madrid) paylaştı. Arda Güler, en değerli Türk futbolcular arasında ilk sırada yer alıyor.
KENAN VE OSIMHEN AYNI SIRADA
Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın piyasa değeri, mart ayındaki güncellemede değişmemiş ve 75 milyon avroda sabit kalmıştı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 75 milyon avroluk piyasa değerinde de güncelleme yapılmamıştı.
Osimhen ve Kenan Yıldız, en değerli futbolcular listesinde 40. sıraya Yan Diomande (Leipzig), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Joao Pedro (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Gabriel (Arsenal), Bruno Guimaraes'le (Newcastle United) ortak oldu.
İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 FUTBOLCUSU
1-Lamine Yamal - Barcelona | 200 milyon avro
2-Erling Haaland - Manchester City | 200 milyon avro
3-Kylian Mbappe - Real Madrid | 200 milyon avro
4-Pedri - Barcelona | 150 milyon avro
5-Vinicius Jr. - Real Madrid | 150 milyon avro
6-Michael Olise - Bayern Münih | 140 milyon avro
7-Jude Bellingham - Real Madrid | 140 milyon avro
8-Federico Valverde - Real Madrid | 120 milyon avro
9-Declan Rice - Arsenal | 120 milyon avro
10-Jamal Musiala - Bayern Münih | 120 milyon avro