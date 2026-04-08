Alman devi Bayern Münih, ara transferde eski takımı Galatasaray'a kiraladığı Fransız sağ bek Sacha Boey ile kalıcı olarak yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan ve bu sezonun devre arasında yeniden sarı kırmızılılara kiralanan Sacha Boey için flaş gelişmeler yaşanıyor.

BAYERN'DEN KALICI VEDA

Bayern'in kadroda düşünmediği sağ bek oyuncusuyla sezon sonunda kalıcı olarak veda edilebilir. Alman ekibi, bu sırada Boey'in ardından transfer edeceği oyuncuyu da buldu.

Josh Acheampong

HEDEF CHELSEA'NİN SAĞ BEK

İspanyol basınında yer alan habere göre; Alman devi, Chelsea'nin genç sağ beki Josh Acheampong için görüşmelere başladı. İngiliz ekibiyle bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta süre alan Acheampong, 2 gollük skor katkısı verdi.

