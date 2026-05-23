Beşiktaş’ta teknik direktör arayışında çember daraldı. Siyah beyazlı yönetim, çalışmalarını takıma atak futbol oynatacak isimler üzerinde yoğunlaştırdı.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Önceki günkü haberimizde sportif direktörlüğe getirilen Zeki Önder Özen’in, Beşiktaş’ın kimliğine göre teknik direktör tercihi yapılması için tavsiyede bulunduğunu belirtmiştik. Yani artık sadece isim yapmış bir teknik direktör göreve gelmeyecek. Siyah beyazlı yönetimin de yerinde bulduğu bu tavsiye üzerine çalışmalar, ofansif futbol oynatan teknik direktörler üzerinde yoğunlaştı. İngiltere’de devam etmek isteyen Ange Postecoglou ve Oliver Glasner listeden çıkarıldı.

Jorge Jesus

BEŞ İSİM MASADA

Al Nassr’ı şampiyon yapan Jorge Jesus, Türkiye’den Fenerbahçe dışında bir kulüpten daha teklif aldığını söylemişti. Bu kulübün Beşiktaş olmadığı öğrenildi. Siyah beyazlı yönetimin listesinde yer alan hücumcu teknik direktörler şöyle: Ralph Hasenhüttl, Ernesto Valverde, Miguel Sanchez Munoz, Thomas Frank, Filipe Luis. Yüksek yıllık ücreti sebebiyle elenenler: Bruno Genesio, Ruben Amorim, Roberto Manchini, Xavi Hernandez, Enzo Maresca. Öte yandan Arda Turan da Shakhtar Donetsk’le devam edeceğini açıkladı.

Ralph Hasenhüttl

AVUSTURYALI KLOPP

Beşiktaş’ın teknik direktör adayları arasında Leipzig’i Şampiyonlar Ligi’ne taşıdıktan sonra beş sezon boyunca Premier Lig ekibi Southampton’ı çalıştıran Ralph Hasenhütt de yer alıyor. ‘Avusturyalı Klopp’ olarak bilinen teknik adamın oyun felsefesi; yoğun pres, yüksek enerji ve dikey hücum prensiplerine dayanıyor.

