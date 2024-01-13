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    Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor, sıradaki 4 isim belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bailly ve Onana'dan kurtulan siyah beyazlılar, Ante Rebic ile de yollarını ayırıyor. Sırada Aboubakar, Rosier ve Amartey var

    Beşiktaş&#039;ta yaprak dökümü sürüyor, sıradaki 4 isim belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba önderliğindeki yeni oluşum temizlik yapmaya devam ediyor. İlk olarak Aboubakar, Bailly, Ghezzal, Rosier ve Onana kadro dışı bırakılmıştı. Bailly’yi Villarreal’e, Onana’yı da Marsilya’ya gönderen siyah beyazlılar, sezon sonunda serbest kalacak olan Ghezzal’i ise affetmişti.

    GİDEN GİDENE

    Ayrılık rüzgârına kapılacak üç isim daha bulunuyor. Beklenen performansı gösteremeyen Ante Rebic’ten de kulüp bulması istendi. Hırvat oyuncu da sezon sonuna kadar İtalya’da kiralık olarak forma giymek için menajerinden kulüp bulmasını istedi. Rosier’in menajeri de transfer görüşmelerine devam ediyor. Fransız sağ bek ülkesine dönmek istiyor. Taraftarın en çok tepki gösterdiği isimlerden olan Amartey’le ise İngiliz kulüplerin ilgilendiği, gelen tekliflerin değerlendirildiği öğrenildi.

    FİYATI 5 MİLYON EURO

    Afrika Kupası'nda bulunan Aboubakar'ın, Brezilya'nın Gremio ya da Arap kulüplerinden birine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyah beyazlı yönetim, Kamerunlu oyuncunun bonservisini 5 milyon avro olarak belirledi. Satıştan gelecek parayla yeni golcü transferi yapılacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşAnte Rebic
    Haberler > Spor > Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor, sıradaki 4 isim belli oldu
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