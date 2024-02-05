Beşiktaş'tan sezona damga vuracak transfer! Premier Lig oyuncusu Joe Worrall'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, sezona damga vuracak transfere imza attı. Siyah beyazlı kulüp, Premier Lig oyuncusu Joe Worrall'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig’de bu sene istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, sezon arasında kadrosuna kattığı futbolcularla ikinci yarıda zirveyi hedefliyor. Dün Trabzonspor'u evinde 2-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş, kadrosuna yeni bir yıldızı daha dahil etti. Beşiktaş Premier Lig oyuncusu Joe Worrall'ı kadrosuna kattı.

PREMİER LİG OYUNCUSU BEŞİKTAŞ'TA

Premier Lig kulübü Nottingham Forest, stoper oyuncusu Joe Worrall'ın Beşiktaş'a transfer edildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Worral, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla siyah beyazlı kulübe kiralandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Joe Worrall'ın Beşiktas'a kiralanma işlemini tamamlandığını doğrulayabiliriz.

Türk tarafının sezon sonunda anlaşmayı kalıcı hale getirme seçeneği bulunuyor.

İyi şanslar Joe"

BEŞİKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş, İngiliz futbolcu Joe Worrall ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak sözleşme imzaladı. Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan İngiliz oyuncu, İngiltere'den dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Worrall, havalimanının ardında direkt stada gelerek maçı izlerken karşılaşmanın devre arasında Başkan Hasan Arat'la bir araya gelerek sohbet etti.