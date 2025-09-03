Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş’tan son yılların en kötü savunma performansı: 8 maçta 14 gol yedi

Beşiktaş’tan son yılların en kötü savunma performansı: 8 maçta 14 gol yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş’tan son yılların en kötü savunma performansı: 8 maçta 14 gol yedi
Beşiktaş, Savunma, Gol, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı 8 karşılaşmada 14 gol yedi. Siyah-beyazlılar, ilk 8 maçta ağlarında 17 gol gördüğü 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansına imza attı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndan giriş yapan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e (4-2, 2-0) elenerek UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda temsilcisi St Patirck ile eşleşti. Rakibini 4-1 ve 3-2’lik skorlarla geçen siyah-beyazlılar, play-off’a adını yazdırdı. Bu turda İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelenin rövanşında sahasında 1-0 yenilerek Avrupa’ya veda etti.

Kartal, Süper Lig’de ise evinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederken, Corendon Alanyaspor’a 2-0 kaybetti.

Beşiktaş’tan son yılların en kötü savunma performansı: 8 maçta 14 gol yedi - 1. Resim

KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlı takım, söz konusu 8 müsabakada kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş, bu maçlarda filelerinde tam 14 gol gördü. Kara Kartal, rakip ağları da 12 kez sarstı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte en fazla golü Tüpraş Stadyumu’nda 4-2 mağlup olduğu Shakhtar Donetsk mücadelesinde yedi.

2019-2020 SEZONUNDAN SONRA EN KÖTÜ SAVUNMA PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar, ilk 8 maçta ağlarında 17 gol gördüğü 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansına imza attı. Kartal, o dönemde 6 Süper Lig müsabakasında 12 gol yerken, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 2 mücadelede de 5 gole engel olamadı.

2020-2021 sezonunda ligdeki 6 karşılaşmada ağları 9 kez havalanan Kara Kartal, Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta rakiplerinin 4 golünü önleyemedi.

2021-2022 sezonunda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 müsabakada 9 golü filelerinde gören Beşiktaş, bir sonraki sezonda tümü Süper Lig’de olmak üzere 10 gol yedi.

Beşiktaş’tan son yılların en kötü savunma performansı: 8 maçta 14 gol yedi - 2. Resim

EN AZ GOL 2023-2024 SEZONUNDA

2023-2024 sezonunda 6’sı UEFA Konferans Ligi elemeleri, 2’si de Süper Lig olmak üzere 8 karşılaşmada rakiplerine sadece 6 kez gol izni veren Beşiktaş’ın, geçtiğimiz sezon da Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Süper Kupa’da oynadığı 1 mücadelede fileleri 8 kez sarsıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa su kesintisi! BUSKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Sosyal medya ikiye bölündü! 14 günlük karantina karşılığında 243 bin TL! Şartları ise...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Bonservis bedeli belli oldu - SporFenerbahçe'de bir ayrılık daha! Bonservis bedeli belli olduYusuf Yazıcı, Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi - SporYusuf Yazıcı, Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmediKerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe itirafı çok konuşuldu: FB TV izliyorduk - SporKerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe itirafı çok konuşuldu: FB TV izliyordukTürkiye'ye transferi ses getirmişti! Ziyech dip yaptı: Akıbeti belli oldu - SporDip yaptı! Yıldız ismin akıbeti belli olduSüper Lig'de tarihi transfer! Muslera'dan Uğurcan Çakır sürprizi: Hemen telefona sarıldı - SporMuslera sürprizi! Tarihi imza açıklandı, telefona sarıldıFenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu - SporFenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu
Sonraki Haber Yükleniyor...