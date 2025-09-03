Edin Terzic görevi kabul etti: Pazar günü başlıyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken Hırvat asıllı Alman çalıştırıcı Edin Terzic de gündemdeki isimlerden biriydi. Alman basını, son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic'in yol haritasının netleştiğini yazdı.

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğu için birçok isimle görüşmeler gerçekleştiren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden olan Edin Terzic'in geleceği netleşti.

YOL HARİTASINI BELİRLEDİ

Bild'de yer alan habere göre; 42 yaşındaki çalıştırıcı Edin Terzic, yol haritasını belirledi. Fenerbahçe ile de anılan Terzic'in yoluna yorumcu olarak devam edeceği ve pazar günü işbaşı yapacağı belirtildi.

PAZAR GÜNÜ İŞBAŞI YAPACAK

Haberde, Terzic'in Alman RTL kanalıyla anlaştığı ve futbol yorumcusu olarak ekranlara çıkmaya başlayacağı kaydedildi.

Terzic, pazar günü Köln'de oynanacak Almanya-Kuzey İrlanda maçıyla birlikte yeni işine başlayacak.

