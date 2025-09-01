Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Son gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi

Son gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde, Newcastle United, Transfer, Premier Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, geçtiğimiz mayıs ayında kontratı uzatılan Hollandalı savunma oyuncusu için kısa sürede cevabını ilettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde, sahalara döndü ve ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. Hollandalı futbolcu, Avrupa'nın büyük liglerinde transfer sezonunun son günü olan 1 Eylül'de dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

Son gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe kararını verdi - 1. Resim

CEVAP GECİKMEDİ

A Spor'un haberine göre; Jayden Oosterwolde için Newcastle United'dan sarı-lacivertlilere teklif geldi. Premier Lig kulübünün, Oosterwolde'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Oosterwolde’yi bu sezon bırakmayı düşünmediği ve Newcastle United'dan gelen transfer teklifinin reddedildiği belirtildi.

Son gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe kararını verdi - 2. Resim

6 MAÇTA 477 DAKİKA

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 6 maçta 477 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay göndermeEndonezya'da kalkıştan 8 dakika sonra kuleyle bağlantı kesildi! Arama kurtarma ekipleri bölgede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme - SporIcardi'den Kerem Aktürkoğlu'na olay göndermeTürkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı... - SporTürkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı...3 ay önce imza atmıştı! 3 maçta görevden alındı: Bu karar kolay alınmadı - Spor3 ay önce imza atmıştı! 3 maçta görevden alındıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferine kavuşuyor: İstanbul'a geliyor - SporBeşiktaş'ta Sergen Yalçın ilk transferine kavuşuyor: İstanbul'a geliyorUnuttuğu anahtar hayattan kopardı! Hortumla balkona inerken hayatını kaybetti - SporEvde unuttuğu anahtar sonu oldu! Hortum koptu, olay yerinde öldüSüper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak? - SporHer galibiyet 9,66 milyon TL! Şampiyon ne kadar kazanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...