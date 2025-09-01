Son gün Oosterwolde sürprizi: Fenerbahçe hemen kararını verdi

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde, sahalara döndü ve ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu. Hollandalı futbolcu, Avrupa'nın büyük liglerinde transfer sezonunun son günü olan 1 Eylül'de dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.

CEVAP GECİKMEDİ

A Spor'un haberine göre; Jayden Oosterwolde için Newcastle United'dan sarı-lacivertlilere teklif geldi. Premier Lig kulübünün, Oosterwolde'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Oosterwolde’yi bu sezon bırakmayı düşünmediği ve Newcastle United'dan gelen transfer teklifinin reddedildiği belirtildi.

6 MAÇTA 477 DAKİKA

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 6 maçta 477 dakika sahada kaldı.