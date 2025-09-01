Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için 2 isim verdi! Rıdvan Dilmen'den "20 yıllık" gerekçe

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için 2 isim verdi! Rıdvan Dilmen'den "20 yıllık" gerekçe

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör gündemini değerlendirdi. Dilmen, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik patronu için 2 isim verdi ve "Bir telefonla gelirler" dedi.

Fenerbahçe yönetimi, Portekiz'de 1-0 kaybedilen ve Şampiyonlar Ligi'ne vedayla sonuçlanan Benfica karşılaşması öncesi yaptığı açıklamalar gündem olan Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Rıdvan Dilmen, 1987-1995 yılalrı arasında formasını giydiği ve bir dönem çalıştırdığı sarı-lacivertli ekipteki teknik direktör gündemini yorumladı.

"ALİ KOÇ'UN KAFASI NET DEĞİL"

HT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Dilmen, Başkan Ali Koç'un henüz tercihini yapmadığını düşündüğünü belirterek, "Teknik direktörlük konusunda arkadaşlarımızın isimleri ve yabancı teknik adamların ismi dolaşıyor. Bence Ali Bey'in kafası daha net değildir bu konuda" dedi.

"AYKUT KOCAMAN VE İSMAİL KARTAL BİR TELEFONLA GÖREVE GELİR"

Tercihini yerli teknik direktörden yana kullanan Rıdvan Dilmen, 2 isim verdi. Ünlü yorumcu, "Bence yerli teknik direktör olmalı. Genelde son 20 yılda yerlilerle şampiyon oldu takımlar. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal da bir telefonla gidecek insanlardır" ifadelerini kullandı.

