11,5 milyon euroluk dev fiyasko! Fenerbahçe'de veda zamanı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği galibiyeti ve art arda gerçekleşen transferlerin heyecanı yaşanırken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

YENİ ADRESİ İTALYA

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Brezilyalı stoper Diego Carlos, Serie A ekibi Como ile resmi sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE'DE 5 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan 11,5 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı-lacivertli formayla sadece 5 maçta görev yaptı ve skor katkısı sağlayamadı.