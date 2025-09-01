Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Spor Haberleri

Transferde gaza basan Fenerbahçe, görüşmelerde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu İstanbul'a getirdi.

Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu da İstanbul'a getirdi.

ASENSIO'YU KULÜP YETKİLİLERİ KARŞILADI

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi - 1. Resim

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

