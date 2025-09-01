Fenerbahçe'den bir bomba daha! Yıldız futbolcu İstanbul'a geldi
Transferde gaza basan Fenerbahçe, görüşmelerde bulunduğu İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu İstanbul'a getirdi.
Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu da İstanbul'a getirdi.
ASENSIO'YU KULÜP YETKİLİLERİ KARŞILADI
Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Asensio'yu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Mallorca, Real Madrid, Espanyol, Aston Villa ve Paris Saint-Germain takımlarında forma giydi.
