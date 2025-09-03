Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu

Fenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yeni sezon planlaması kapsamında transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe, aldığı oyuncular kadar sattığı isimlerle de dikkat çekti. Ali Koç'un başkanlığı döneminden neredeyse her sezon yüksek bedelli satışlara imza atan sarı lacivertliler, özellikle genç oyunculardan büyük gelirler elde etti.

Yeni sezonda kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, aldığı kadar sattığı oyuncularla da dikkati çekiyor.

Başkan Ali Koç döneminde neredeyse her sezon yüksek bedelli bir satışa imza atan sarı-lacivertli kulüp, özellikle genç oyuncuların transferinden ciddi gelir elde ediyor.

KADROYA ÖNEMLİ TAKVİYELER

Bu sezon kadrosunu Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlerle takviye eden Fenerbahçe, transferde önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Son olarak altyapısından A takıma çıkardığı Yusuf Akçiçek'i 22 milyon avroya Al Hilal'e gönderen Fenerbahçe, oyuncu satışından gelir elde etmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu - 1. Resim

GENÇLERDEN YÜKSEK GELİR

Fenerbahçe, son 3 sezonun her birinde genç oyuncuların satışından yüksek gelir sağladı.

2023-2024 sezonunda en büyük transfer hamlesini Arda Güler ile gerçekleştiren sarı-lacivertliler, genç oyuncusunu Real Madrid'e gönderdi.

Fenerbahçe, bu satıştan bonuslar dışında 20 milyon avro bonservis bedelini kasasına koydu.

Fenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu - 2. Resim

ARDA GÜLER'İ, FERDİ KADIOĞLU TAKİP ETTİ

Fenerbahçe, şu ana kadar en yüksek ücretli satışını ise Ferdi Kadıoğlu ile yaptı.

Sarı-lacivertli ekibe genç yaşta kazandırılan ve gösterdiği performans ve gelişimle taraftarların sevgilisi haline gelen Ferdi, sarı-lacivertli kulübün en yüksek bedelli satışına imza attı.

Arda Güler'in transferinden bir sezon sonra 2024-2025'te Ferdi'yi İngiltere'ye 30 milyon avro bonservisle gönderen Fenerbahçe, ciddi bir gelirin sahibi oldu.

Fenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu - 3. Resim

YUSUF AKÇİÇEK'TEN ÖNEMLİ GELİR

Fenerbahçe'de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Yusuf Akçiçek de para kazandıran gençler kervanına katıldı.

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile 2 sezondur A takımda boy gösteren Yusuf, gelişiminin ardından dikkatleri çekmeyi başardı.

Avrupa'dan da ciddi teklifler alan genç oyuncu, 22 milyon avroya Al Hilal'e transfer oldu.

Fenerbahçe böylece Arda, Ferdi ve Yusuf'tan bonuslar ve sonraki paylar hariç net 72 milyon avro gelir elde etti.

Fenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu - 4. Resim

GENÇLER FURYASI ELJİF'LE BAŞLAMIŞTI

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde ilk yüksek bedelli genç oyuncu satışını Eljif Elmas ile gerçekleştirmişti.

Genç yaşında düşük bir bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere katılan Eljif Elmas, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'nin 16 milyon avroluk bir gelir elde etmesini sağlamıştı.

Oyuncuyu İtalya'nın önemli kulüplerinden Napoli'ye satan Fenerbahçe, bu transferle Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

Fenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu - 5. Resim

GENÇ YABANCILARIN TERCİHİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe, transferde sıçrama yapmak isteyen potansiyelli genç oyuncuların tercihi haline geldi.

Genç oyuncu satışlarının yanı sıra Vedat Muriç, Kim min-jae ve Attila Szalai gibi yabancı oyuncuları Avrupa'nın önemli liglerine gönderen sarı-lacivertliler, transferde elini güçlendirdi.

Fenerbahçe, bu sayede Jhon Duran, Archie Brown ve Dorgeles Nene gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinin ilgi gösterdiği isimlerin tercihi oldu.

Fenerbahçe'ye dev gelir: Ayrılık gerçekleşti, kasa doldu - 6. Resim

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ SATIŞLAR

Fenerbahçe'nin başkan Ali Koç dönemindeki 10 milyon avro ve üstü oyuncu satışları şöyle:

Sezon    Oyuncu    Takım    Bonservis/milyon avro
2018-2019    Josef de Souza    El-Ahli    12

Guiliano    Al Nassr    10,5
2019-2020    Eljif Elmas    Napoli    16
2020-2021    Vedat Muriç    Lazio    17,5
2022-2023    Kim min-jae    Napoli    18
2023-2024    Arda Güler    Real Madrid    20

Attila Szalai    Hoffenheim    12,3
2024-2025    Ferdi Kadıoğlu    Brighton    30
2025-2026    Yusuf Akçiçek    Al Hilal    22

Toplam:158,3

Kaynak: Anadolu Ajansı

ChatGPT çöktü mü son dakika, ne zaman düzelecek? 3 Eylül Open AI ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor!Berfu Hatipoğlu kimdir, neden öldü?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de tarihi transfer! Muslera'dan Uğurcan Çakır sürprizi: Hemen telefona sarıldı - SporTarihi transfer açıklandı, hemen telefona sarıldıBayern Münih alamadı, Fenerbahçe'ye geliyor! Devin Özek önerdi, taraftar heyecanlandı - SporBayern alamadı, Fenerbahçe'ye geliyor! Taraftar heyecanlandıGalatasaray'dan son gün hamlesi gelmişti! Inter'in Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu - SporSon gün hamlesi olay oldu! Inter'in Devler Ligi kadrosu...Nereden nereye... Taksidi bile bitmedi: Galatasaray'da bir seyyah - SporNereden nereye! Taksidi bile bitmedi: G.Saray'da bir seyyahSergen Yalçın'ın Cengiz Ünder sözleri gündem oldu: Ozan Tufan örneği - SporYalçın'ın Cengiz Ünder sözleri gündem oldu: Ozan örneğiDünya Kupası Elemeleri'nde ilk sınav: Rakip Gürcistan - SporDünya Kupası Elemeleri'nde ilk sınav: Rakip Gürcistan
Sonraki Haber Yükleniyor...