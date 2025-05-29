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Bir efsanenin buruk vedası! Kariyeri zaferlerle dolu Edin Dzeko F.Bahçe’den eli boş ayrılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir efsanenin buruk vedası! Kariyeri zaferlerle dolu Edin Dzeko F.Bahçe’den eli boş ayrılıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bundesliga, Premier Lig ve Serie A’ya damga vuran Edin Dzeko, Türkiye macerasında hayal kırıklığı yaşadı. Boşnak yıldız, Süper Lig’de ne bir rekor kırdı, ne bir kupa kazandı…

EMİN ULUÇ - Bosna Hersek’in dünya futboluna kazandırdığı en büyük yıldız olan 39 yaşındaki Edin Dzeko, iki yıllık Fenerbahçe macerasıyla Türkiye serüvenine nokta koyuyor. 

PARLAMASI YETMEDİ

Süper Lig’in kapanış maçında Konyaspor’a karşı forma giymesi hâlinde dalya diyecek olan Dzeko, geride kalan 99 karşılaşmada 46 gol, 18 asistlik performans sergileyerek toplam 64 gollük skor katkısı sağladı. Ancak Dzeko’nun bu performansı ne kendisine bir rekor getirdi ne de Fenerbahçe’ye bir kupa. Kariyeri boyunca 4 defa Bosna Hersek’te yılın futbolcusu seçilen, Avrupa Ligi, Serie A ve Bundesliga’da gol krallığı yaşayan, 10 kupa kaldıran Boşnak efsane Türkiye’den eli boş ayrılıyor.

HALA PİYASASI VAR

Konya maçıyla Fenerbahçe kariyerine nokta koyacak olan Edin Dzeko’nun kramponlarını asmaya ise henüz niyeti yok. Boşnak golcünün hâlâ piyasası devam ediyor. Arap ekiplerinden teklifler alan Dzeko’nun tercihi ise Avrupa’dan ayrılmamaktan yana. Tecrübeli ismin önünde iki önemli seçenek var. Dzeko, Hırvat ekibi Hajduk Split’in teklifini kabul edebilir ya da Como’yu tercih edip son bir İtalya çıkarması yapabilir. Fiziksel olarak eski gücünden mahrum olsa da tecrübesi ve karakteriyle hâlâ büyük bir figür olan Dzeko, Fenerbahçe’de de kupa kaldıramasa bile sarı lacivertli taraftarların gönlünde güzel bir yer edinerek vedalaşacak.

KRALLIĞI KAÇIRDI

Kariyeri boyunca üç defa gol kralı olan Edin Dzeko, Bundesliga (Wolsfburg 22), Serie A (İnter 29) ve Avrupa Ligi’nde (Roma 8) zirve yapmıştı. Boşnak yıldız Fenerbahçe’deki ilk sezonunda Süper Lig’de 21 gol atarken krallık yarışında İcardi’nin (25) arkasında kaldı, 
bu sezon ise 14 golle zirveden çok uzakta.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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