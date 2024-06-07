Beşiktaş, Brad Friedel'ı resmen açıkladı! Görevi belli oldu

Beşiktaş, yönetim kurulu danışmanlığına Brad Friedel'ın getirildiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar yayınladığı açıklamada Friedel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, yönetim kurulu danışmanlığı için Brad Friedel'la anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brad Friedel'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Danışmanlığına getirilmiştir. Friedel’e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

BRAD FRIEDEL KİMDİR?

Futbolculuk döneminde Brad Friedel UCLA Bruins, Newcastle United, Bröndby, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham formalarını giydi. Friedel, 1995'te Galatasaray'la sözleşme imzalarken ertesi sezon sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı.

FUTBOL SONRASI KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra Tottenham'da farklı görevlerde çalışan Friedel, ABD U19 Takımı'nın başında iki maça çıktı. Friedel, New England'la 2017'de sözleşme imzalamış takımının başında 47 maçta görev yaptı. Brad Friedel, 2019 yılından bu yana takım çalıştırmıyor.