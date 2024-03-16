Bu yolun sonu kupa! Konferans Ligi’nde çeyrek finale çıkan Fenerbahçe’nin hedefi bir Avrupa zaferi

Avrupa’nın üç farklı organizasyonunda da çeyrek final gören ilk ve tek Türk takımı olan sarı lacivertliler bu başarıyı taçlandırmakta kararlı. Atina’da kupa kaldırmak hayal değil…

EMİN ULUÇ’UN HABERİ- Belçika lideri Union SG’yi eleyerek Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’nin gözü zirvede.

HER ÇEYREKTE VAR

Sezon başında, “Avrupa’da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” diyen teknik direktör İsmail Kartal, tur sonrası da benzer bir açıklama yaptı, ancak takımın açlığı, camianın coşkusu sarı lacivertlilerin çok daha fazlasını istediğinin göstergesi. Fenerbahçe UEFA’nın üç organizasyonunda da son sekize kalmayı başaran tek Türk takımı oldu.

OLMAYACAK ŞEY DEĞİL

∂ Brezilyalı efsane Zico ile 2007-08’de Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale, Aykut Kocaman ile 2012-13’te Avrupa Ligi’nde yarı finale kalan Fenerbahçe, bu sezon da İsmail Kartal ile Konferans Ligi’nde de çeyrek final gördü. Şimdi beklenti bu performansın kupayla taçlanması. Çeyrek finale kalan diğer takımlar göz önüne alındığında Fenerbahçe’den çok daha tecrübeli denebilecek ya da sezon itibarıyla performansı daha iyi olan birisi görünmüyor.

AYASOFYA’DA FİNAL

∂ Aston Villa ve Fiorentina en dişli rakipler olarak ön plana çıksa da, sarı lacivertlilerin odak noktası 29 Mayıs’ta Atina’da oynanacak finale çıkabilmek. Ayasofya Stadı’ndaki final randevusu için önünde sadece dört maç kalan Fenerbahçe, beşinci maçı da kazanarak Avrupa’daki ilk zaferini yaşamayı hedefliyor. Süper Lig’de 9, Süper Kupa’da 1 maç oynayacak Fenerbahçe, Avrupa’da beş maça çıkıp hepsini kazanmayı başarabilirse, sezonu üç kupayla kapatmış olacak.

ÜLKE PUANINA KATKIDA LİDER FENERBAHÇE FARKI!

Fenerbahçe’nin çeyrek finale çıkmasıyla Türkiye’nin UEFA ülkeler sıralamasını ilk 10’da bitirmesi kesinleşti. Böylece Türkiye Ligi şampiyonu önümüzdeki sezon şampiyonunu direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına gönderecek. Son beş yılda ülke puanına 46 puanla en çok katkı veren takım Fenerbahçe oldu. Bu süreçte Galatasaray 43, Basak şehir 34, Sivas spor 17,5, Beşiktaş 16,5, Trabzonspor 13 puan katkı yaptı.

ÖZ GÜVENİMİZ GELDİ Olimpiakos iddialı

∂ Yunan ekibinin direktörü Christian Karembeu, Fenerbahçe eslesmesini degerlendirdi. Cosmote TV’ye konusan Karembeu “Maccabi karsısında duygular güçlüydü. Tekrar öz güven kazandık. Olimpiakos artık Avrupa’da tecrübeli bir takım ve hedeflerimizden biri de mümkün oldugu kadar ilerlemek” ifadelerini kullandı.

ÇEYREK FİNAL:

∂ Olimpiakos-Fenerbahçe

∂ Club Brugge-PAOK

∂ Aston Villa-Lille

∂ V. Plzen-Fiorentina

YARI FİNAL:

∂ A. Villa-Lille /

Olimpiakos-F.Bahçe

∂ V. Plzen-Fiorentina /

Brugge-PAOK

NİSAN MESAİSİ YOĞUN

25 günde yedi maç Konferans Ligi’nde Olimpiakos ile eslesen Fenerbahçe, nisan ayında tam yedi maça çıkacak.

∂ 3 Nisan: Adana Demirspor

∂ 7 Nisan: Galatasaray (D)

∂ 11 Nisan: Olimpiakos (D)

∂ 14 Nisan: Karagümrük (D)

∂ 18 Nisan: Olimpiakos

∂ 21 Nisan Sivasspor (D)

∂ 28 Nisan: Besiktas