CANLI | A Milli Takım'dan EURO 2024 öncesi zorlu prova! Rakip İtalya

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 21:56 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 22:44 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

A Milli Takımı'mız EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.