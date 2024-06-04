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CANLI ANLATIM

CANLI | A Milli Takım'dan EURO 2024 öncesi zorlu prova! Rakip İtalya

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | A Milli Takım&#039;dan EURO 2024 öncesi zorlu prova! Rakip İtalya

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takımı'mız EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • MİLLİ TAKIM'DA SAKATLIK
  • İLK KART İTALYA'YA
  • KÖŞE VURUŞUNDA GOLE YAKLAŞTIK
  • İTALYA TEHLİKELİ GELDİ
  • TÜRKİYE TEHLİKELİ BÖLGEDE SERBEST VURUŞ KAZANDI
  • HAKEM İLK DÜDÜĞÜ ÇALDI
  • İLK 11'LER

04.06.2024 22:43

MİLLİ TAKIM'DA SAKATLIK

41' Sakatlık geçiren Ozan Kabak, sedyeyle oyundan alındı. Ozan Kabak yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

04.06.2024 22:32

İLK KART İTALYA'YA

30'  Orsolini, taç çizgisi üzerinde Kenan Yıldız'a kayarak müdahale etti. Avusturyalı hakem Orsolini'nin sert hareketine sarı kart verdi.

04.06.2024 22:29

KÖŞE VURUŞUNDA GOLE YAKLAŞTIK

24' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

04.06.2024 22:27

İTALYA TEHLİKELİ GELDİ

23' İtalya'da Dimarco'nun kullandığı köşe vuruşunda Retegui topu ıskaladı. 

04.06.2024 22:15

TÜRKİYE TEHLİKELİ BÖLGEDE SERBEST VURUŞ KAZANDI

13' Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya kalesini yaklaşık 25 metre mesafeden, cepheden gören bir noktadan kullandığı frikikte top barajdan döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Hakan'ın şutunda top yandan auta çıktı.

04.06.2024 22:03

HAKEM İLK DÜDÜĞÜ ÇALDI

1' Karşılaşmaya İtalya'nın vuruşuyla başlandı.

04.06.2024 21:00

İLK 11'LER

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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