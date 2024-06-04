CANLI | A Milli Takım'dan EURO 2024 öncesi zorlu prova! Rakip İtalya
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
A Milli Takımı'mız EURO 2024 hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
- MİLLİ TAKIM'DA SAKATLIK
- İLK KART İTALYA'YA
- KÖŞE VURUŞUNDA GOLE YAKLAŞTIK
- İTALYA TEHLİKELİ GELDİ
- TÜRKİYE TEHLİKELİ BÖLGEDE SERBEST VURUŞ KAZANDI
- HAKEM İLK DÜDÜĞÜ ÇALDI
- İLK 11'LER
04.06.2024 22:43
MİLLİ TAKIM'DA SAKATLIK
41' Sakatlık geçiren Ozan Kabak, sedyeyle oyundan alındı. Ozan Kabak yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.
04.06.2024 22:32
İLK KART İTALYA'YA
30' Orsolini, taç çizgisi üzerinde Kenan Yıldız'a kayarak müdahale etti. Avusturyalı hakem Orsolini'nin sert hareketine sarı kart verdi.
04.06.2024 22:29
KÖŞE VURUŞUNDA GOLE YAKLAŞTIK
24' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Kaan Ayhan kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.
04.06.2024 22:27
İTALYA TEHLİKELİ GELDİ
23' İtalya'da Dimarco'nun kullandığı köşe vuruşunda Retegui topu ıskaladı.
04.06.2024 22:15
TÜRKİYE TEHLİKELİ BÖLGEDE SERBEST VURUŞ KAZANDI
13' Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya kalesini yaklaşık 25 metre mesafeden, cepheden gören bir noktadan kullandığı frikikte top barajdan döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Hakan'ın şutunda top yandan auta çıktı.
04.06.2024 22:03
HAKEM İLK DÜDÜĞÜ ÇALDI
1' Karşılaşmaya İtalya'nın vuruşuyla başlandı.
04.06.2024 21:00
İLK 11'LER
İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Cristante, Jorginho, Orsolini, Pellegrini, Chiesa, Retegui.
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız
Kaynak: Türkiye Gazetesi