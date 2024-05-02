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Çeşme Yarı Maratonu Ege’nin eşsiz doğasında, 4 Mayıs tarihinde koşulacak

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Çeşme Yarı Maratonu Ege’nin eşsiz doğasında, 4 Mayıs tarihinde koşulacak

Spor Haberleri

Tarih ve doğanın bir arada olduğu rota üzerinde koşmak isteyenler, Çeşme Yarı Maratonu’nda 4 Mayıs Cumartesi günü bir araya gelecek. ‘Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!’ sloganı ile Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın eşsiz güzelliklerinde koşulacak yarışa 21 ülkeden bin 745 sporcu katılacak.

Salomon isim sponsorluğunda düzenlenecek Çeşme Yarı Maratonu, 4 Mayıs Cumartesi Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde koşulacak. Bu önemli organizasyona 21 ülkeden bin 745 sporcu katılacak. Çeşme’de tarih ve doğanın iç içe olduğu rota üzerinde koşmak isteyenler, bu sene 2.’ si düzenlenecek Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda buluşacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın güzelliklerinde 4 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek yarışta toplamda bin 745 sporcu mücadele verecek. 
 ‘Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş!’ sloganı ile Argeus Travel & Events tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek yarış, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek. 
 Çeşme, Ilıca ve Alaçatı’da 21K ve 10K parkurlarıyla yarışçılara zorlu ve keyifli bir deneyim sunacak. 

Çeşme Yarı Maratonu Ege’nin eşsiz doğasında, 4 Mayıs tarihinde koşulacak - 1. Resim

 21 ÜLKEDEN 1745 SPORCU 

Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na bu sene 21 ülkeden 1745 sporcu katılacak. Türkiye de dahil 21 ülkeden sporcuların yer alacağı organizasyonda, 21K’lık parkurda 1272, 10K’lık parkurda 473 olmak üzere toplamda 1745 sporcu ter dökecek. 21 K’lık Yarı Maratonda; 380’i erkek, 93’ü kadın olmak üzere 473 sporcu yer alacak. 10 K’lık yarışa; 749’u erkek, 523’ü kadın olmak üzere 1272 sporcu katılım sağlayacak. Yarışlarda en yaşlı erkek sporcu 77 yaşındaki Çınar Aybar, en yaşlı kadın sporcu 72 yaşındaki Aysel Ertuğ, en genç sporcular ise 16 yaşındaki Ali Yavuz ile Melis Okay oldu. 

 ILICA PLAJI'NI GÖRDÜKTEN SONRA TIRMANIŞ 

Çeşme Yarı Maratonu'nun 21K koşusu, Çeşme şehir merkezinden saat 08.00’de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı’dan geçerek başlanılan yerde finişi görecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek. 9. km’den, 11. km’ye varana kadar 188 metrelik tırmanışla karşılaşacak yarışçılar, en önemli kazanımını burada elde edecek. 

DOĞA VE TARİH BİR ARADA 

10K parkurunda ise yarış heyecanı yaşamak isteyenler kürsü için mücadele verecek. Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçecek. 

Çeşme Yarı Maratonu Ege’nin eşsiz doğasında, 4 Mayıs tarihinde koşulacak - 2. Resim
FERAGATNAME İLE YARIŞA KATIL 

Yarı maratonda 21K ve 10K’lık parkurlarda sağlık belgesi ve sporcu lisansı olmayanlar da kit dağıtımı sırasında imzalanacak feragatname ile katılım sağlayabilecekler. 

KAPANACAK YOLLAR 

Çeşme Yarı Maratonu’nda organizasyon boyunca kapatılacak yollar belli oldu. 4 Mayıs Cumartesi günü saat 07.30-11.30 saatleri arasında; 

21K parkuru için: 2001 sk.-İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-5172 sk.-5152 sk.-5221 sk.-5193 sk.- İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-16000. sk-Alaçatı Atatürk Bul.-11500 sk.- İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-2001 sk. 10K parkuru için: Alaçatı Atatürk Bul.-11500 sk.-İzmir Çeşme Yolu Sahil Tarafı-2001 sk. araç trafiğine kapatılacak. 

Çeşme Yarı Maratonu’nda kategoriler şöyle: 
21K parkuru 
Erkek/Kadın Genel Klasman 
 Erkek/Kadın 18-34 
 Erkek/Kadın 35-39 
 Erkek/Kadın 40-44 
 Erkek/Kadın 45-49 
 Erkek/Kadın 50-54 
 Erkek/Kadın 55-59 
 Erkek/Kadın 60-64 
 Erkek/Kadın 65-69 
 Erkek/Kadın 70-74 
 Erkek/Kadın 75+ 
 Kurumsal Takımlar Klasmanı 
 10K parkuru 
 Erkek/Kadın Genel Klasman 
 Erkek/Kadın 16-17 
 Erkek/Kadın 18-34 
 Erkek/Kadın 35-39 
 Erkek/Kadın 40-44 
 Erkek/Kadın 45-49 
 Erkek/Kadın 50-54 
 Erkek/Kadın 55-59 
 Erkek/Kadın 60-64 
 Erkek/Kadın 65-69 
 Erkek/Kadın 70-74 
 Erkek/Kadın 75+ 
 Kurumsal Takımlar Klasmanı

Düzenleyen:  - Spor
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