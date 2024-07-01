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Chelsea, Barcelona'nın genç yeteneği Marc Guiu'yu renklerine bağladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Chelsea, Barcelona&#039;nın genç yeteneği Marc Guiu&#039;yu renklerine bağladı
Chelsea, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Chelsea, Barcelona altyapısından yetişen Marc Guiu'yu 5 milyon Pound karşılığında kadrosuna kattı. 18 yaşındaki oyuncu, küçüklüğünden beri Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi.

Chelsea, Barcelona altyapısından yetişen Marc Guiu'yu kadrosuna kattığı duyurdu. Maviler transfer için 5 milyon Pound ödedi. İspanyol oyuncu, Chelsea ile 5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

HAYALİNİ KURUYORDUM

18 yaşındaki golcü, "Buraya geldiğim için muazzam keyifliyim. Heyecandan uyuyamadım. Çok heyecanlıyım. Küçüklüğümden beri Premier Lig'de oynamanın hayalini kuruyordum. Chelsea sayesinde bu şansa sahibim. Kulübün başarısı için elimden geleni yapacağım." dedi.

Barcelona'nın a takımında 7 maça çıkan Guiu, 2 gol attı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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