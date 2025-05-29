Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı kabul etti

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray futbol takımı ve teknik heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dolmabahçe'de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray futbol takımını ve teknik heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

ÖZBEK VE BURUK DA YER ALDI

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk da yer aldı.

FORMA HEDİYE ETTİLER

Kabulde Fernando Muslera, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.