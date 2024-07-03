Daniel Guiza'dan 43 yaşında bir transfer daha! İşte yeni takımı

Düzenleyen: Ahmet Polat 3 Temmuz 2024 20:40 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 21:00 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.