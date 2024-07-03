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Daniel Guiza'dan 43 yaşında bir transfer daha! İşte yeni takımı

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Daniel Guiza&#039;dan 43 yaşında bir transfer daha! İşte yeni takımı
Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

UD Rotena Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Güiza takımın forvet hattını güçlendirmeye geldi. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle destek olacak. Yeni evinize hoş geldin Dani." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE FORMASI GİYMİŞTİ

Futbolcu olarak kariyerinde şimdiye kadar 17 takımda forma giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş ve ardından Malezya ve Paraguay takımlarında forma giymişti.

Daniel Guiza'dan 44 yaşında bir transfer daha! Yeni takımı belli oldu - 1. Resim

İspanyol futbolcu 2018'den sonra doğum yeri olan İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. veya 3. lig takımlarında oynamıştı

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