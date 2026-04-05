Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbi vakti! Şampiyonluk yarışında kritik bir virajda bulunan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada rakibini geçerek zirveye 1 puana yaklaşmak istiyor. İki takım, Süper Lig tarihinin 140. derbisinde 3 puan için karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe 60 puanla 3. sırada yer alırken, 52 puanlı Beşiktaş tabloda 4. sırada. Şampiyonluk yolunda kritik bir viraja giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş karşısında kazanmak ve zirve ile olan puan farkını 1'e indirmek istiyor.

Süper Lig'de 140. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. İki takım arasındaki Süper Lig'deki derbi karnesinde Fenerbahçe'nin 50 galibiyeti bulunurken, Beşiktaş'ın 44 galibiyet bulunuyor.

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da da İbrahim Çağlar Uyarcan ile Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak.

El-BİLAL TOURE KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu, takımla çalışmalara başlarken Toure için derbi kararı verildi. TRT Spor'da yer alan habere göre Toure, Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi. Süper Lig'de Beşiktaş'ın Başakşehir'le oynadığı maçta sakatlanan Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmişti.

El Bilal Toure, sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlı takımın ligdeki 6 maçında forma giyemedi. Genç futbolcu Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta süre alamadı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem

Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i:

Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Olaitan, Orkun, Oh

