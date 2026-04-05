Tamam mı devam mı? Lideri takip eden Fenerbahçe ve Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya...
Kadıköy’de kritik derbi! Galatasaray lider, Fenerbahçe saha avantajıyla sahada; Beşiktaş ise ikinci yarı performansıyla umut arıyor. İki takım için de puan kaybına tahammül yok
- Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak iddiasını güçlendirmek istiyor ve galibiyet halinde takıma 1.5 milyon avro prim verilecek.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın durumu, takımın mevcut şartlarda gösterdiği performans ve sadece bir yenilgi görmesi ile rahat görünüyor.
- Fenerbahçe'nin en önemli gol silahı, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, eski takımına karşı ilk golünü atmaya odaklandı.
- Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyetiyle üçüncülük hatta ikincilik umutlarını artırmak istiyor ve Sergen Yalçın, saha ve seyirci avantajı olan Fenerbahçe'yi yenme gücüne sahip olduklarını düşünüyor.
- Fenerbahçe'de Alvarez ve Levent dışında eksik bulunmazken, Skriniar'ın dönüşü moral kaynağı oldu. Beşiktaş'ta ise El Bilal Toure'nin durumu teknik heyetin kararına bağlı olacak.
- Muhtemel ilk 11'ler de haberde belirtilmiş.
Kadıköy’de heyecanı yüksek bir derbi bizi bekliyor. Bir yanda lider Galatasaray’ın en yakın takipçilerinden Fenerbahçe, karşısında ise yarışın biraz uzağında kalsa da ikinci yarıdaki performansı ile toparlayan ve ilk iki için umutlanan Beşiktaş var. İki takım adına da beraberliğin öneminin olmadığı bir derbi mücadelesi. F.Bahçe’nin saha ve seyirci avantajı var. Teknik direktör Domenco Tedesco’nun muhtemel bir kayıpta durumunun masaya getirileceği bir durum söz konusu...
SERGEN YALÇIN RAHAT
Siyah beyazlılar açısından ise durum biraz daha rahat. Camiaya göre Sergen Yalçın mevcut şartlara göre elinden geleni yapıyor. Bu yıl 13 maçta sadece bir yenilgi görmesi artısı ve ekstra motivasyon kaynağı. Ayrıca Fenerbahçe’yi son maçta kupada yenmesi de Beşiktaşlıların umudunu artırıyor. Trabzon-G.Saray derbisinin oynandığı haftada Kadıköy’de güzel bir atmosferde elde edilecek bir galibiyet iki takım açısından da büyük önem arz ediyor.
Derbi öncesi psikolojik üstünlük Beşiktaş'ta
FENER AVA HAZIR
Sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'nin galibiyetten başka düşüncesi yok. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak iddiasını güçlendirmek istiyor. Alvarez ve Levent dışında eksiği olmayan Kanarya'da Skriniar'ın dönüşü büyük moral olurken Semedo, Nene ve Çağlar göreve hazır.
1.5 MİLYON AVRO PRİM
Kritik maçta Fenerbahçe'nin en büyük kozu, büyük maç performansıyla Tedesco. Trabzonspor'u iki maçta da yenen İtalyan çalıştırıcı, ligde berabere kaldığı Galatasaray'ı Süper Kupa'da devirdi. Tedesco tek yenilgisini ise ligde mağlup ettiği Beşiktaş karşısında kupada aldı. Semedo, Brown, Mert Müldür, Guendouzi, Musaba ve Kerem'in ceza sınırında çıkacağı maçta yönetim, galibiyet halinde takıma 1.5 milyon avro prim verecek.
TALISCA'YA YÜKLEME
Derbide Fenerbahçe’nin en önemli gol silahı bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca. Attığı 21 golle sarı lacivertlilerin en skoreri olan sambacı, eski takımına karşı ilk golünü atmaya odaklandı. Tedesco oyuncularına, kariyer rekoruna doğru emin adımlarla koşan Talisca’yı bol pasla beslemeleri için talimat verdi.
BİZİ TUTAMAZLAR!
Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyetiyle üçüncülük hatta ikincilik umutlarını artırmak istiyor. Sergen Yalçın taktik planın sahada tam anlamıyla uygulanması halinde Fenerbahçe'yi kendi evinde yenecek güce sahip olduklarını düşünüyor. Derbide tecrübeli teknik adamın en önemli kozu orta saha. Bu bölgede Orkun Kökçü ve Oliatan çok formda. Ndidi'nin performansı giderek yükseliyor. Sağ kanatta da Fenerbahçe maçlarını çok seven Cerny olacak. Emirhan derbide forma giymeyi çok istiyor. El Bilal Toure'nin sakatlığını atlatmasına rağmen maç ve antrenman eksiği sebebiyle riske edilip edilmeyeceği teknik heyetin kararına bağlı olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh