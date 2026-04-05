Kadıköy’de kritik derbi! Galatasaray lider, Fenerbahçe saha avantajıyla sahada; Beşiktaş ise ikinci yarı performansıyla umut arıyor. İki takım için de puan kaybına tahammül yok

Kadıköy’de heyecanı yüksek bir derbi bizi bekliyor. Bir yanda lider Galatasaray’ın en yakın takipçilerinden Fenerbahçe, karşısında ise yarışın biraz uzağında kalsa da ikinci yarıdaki performansı ile toparlayan ve ilk iki için umutlanan Beşiktaş var. İki takım adına da beraberliğin öneminin olmadığı bir derbi mücadelesi. F.Bahçe’nin saha ve seyirci avantajı var. Teknik direktör Domenco Tedesco’nun muhtemel bir kayıpta durumunun masaya getirileceği bir durum söz konusu...

Tamam mı devam mı? Lideri takip eden Fenerbahçe ve Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya...

SERGEN YALÇIN RAHAT

Siyah beyazlılar açısından ise durum biraz daha rahat. Camiaya göre Sergen Yalçın mevcut şartlara göre elinden geleni yapıyor. Bu yıl 13 maçta sadece bir yenilgi görmesi artısı ve ekstra motivasyon kaynağı. Ayrıca Fenerbahçe’yi son maçta kupada yenmesi de Beşiktaşlıların umudunu artırıyor. Trabzon-G.Saray derbisinin oynandığı haftada Kadıköy’de güzel bir atmosferde elde edilecek bir galibiyet iki takım açısından da büyük önem arz ediyor.

FENER AVA HAZIR

Sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'nin galibiyetten başka düşüncesi yok. Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak iddiasını güçlendirmek istiyor. Alvarez ve Levent dışında eksiği olmayan Kanarya'da Skriniar'ın dönüşü büyük moral olurken Semedo, Nene ve Çağlar göreve hazır.

1.5 MİLYON AVRO PRİM

Kritik maçta Fenerbahçe'nin en büyük kozu, büyük maç performansıyla Tedesco. Trabzonspor'u iki maçta da yenen İtalyan çalıştırıcı, ligde berabere kaldığı Galatasaray'ı Süper Kupa'da devirdi. Tedesco tek yenilgisini ise ligde mağlup ettiği Beşiktaş karşısında kupada aldı. Semedo, Brown, Mert Müldür, Guendouzi, Musaba ve Kerem'in ceza sınırında çıkacağı maçta yönetim, galibiyet halinde takıma 1.5 milyon avro prim verecek.

TALISCA'YA YÜKLEME

Derbide Fenerbahçe’nin en önemli gol silahı bir zamanlar Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca. Attığı 21 golle sarı lacivertlilerin en skoreri olan sambacı, eski takımına karşı ilk golünü atmaya odaklandı. Tedesco oyuncularına, kariyer rekoruna doğru emin adımlarla koşan Talisca’yı bol pasla beslemeleri için talimat verdi.

BİZİ TUTAMAZLAR!

Beşiktaş, Fenerbahçe galibiyetiyle üçüncülük hatta ikincilik umutlarını artırmak istiyor. Sergen Yalçın taktik planın sahada tam anlamıyla uygulanması halinde Fenerbahçe'yi kendi evinde yenecek güce sahip olduklarını düşünüyor. Derbide tecrübeli teknik adamın en önemli kozu orta saha. Bu bölgede Orkun Kökçü ve Oliatan çok formda. Ndidi'nin performansı giderek yükseliyor. Sağ kanatta da Fenerbahçe maçlarını çok seven Cerny olacak. Emirhan derbide forma giymeyi çok istiyor. El Bilal Toure'nin sakatlığını atlatmasına rağmen maç ve antrenman eksiği sebebiyle riske edilip edilmeyeceği teknik heyetin kararına bağlı olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh

