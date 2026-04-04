Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta, Fenerbahçe maçı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Süper Lig'de son 2 maçını kazanan siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Murillo, Ndidi ve Salih Uçan, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş, 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, sezondaki 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla haftaya 4'üncü sırada girdi. Süper Lig'de milli aradan önce son olarak sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, derbiyi de kazanarak, yeni galibiyet serisiyle yoluna devam etmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Amir Murillo, Wilfred Ndidi ve Salih Uçan, Kadıköy deplasmanında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı olacak.

ORKUN PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Ligde forma giydiği 23 maçta 6 gole imza atan kaptan Orkun Kökçü, sırasıyla Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında skor üretti. Ligde son 2 karşılaşmada da gol kaydeden Orkun, son haftalarda hem siyah-beyazlı hem de ay-yıldızlı formayla etkili maçlar çıkardı. Orkun Kökçü'nün Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

LİGDE SON 2 MAÇINI KAZANDI

Siyah-beyazlılar, ligde Galatasaray'a evinde 1-0 kaybettikten sonra deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Süper Lig'de son 6 maçta da 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, derbiden 3 puanla ayrılarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

2026 YILINDA BİR DEFA KAYBETTİ

Beşiktaş, 2026 yılında mücadele ettiği iki kulvarda yalnızca 1 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise 3 olmak üzere toplam 13 maçta boy gösterdi. Söz konusu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan Beşiktaş, 3 müsabakada ise rakipleriyle eşitliği bozamazken, 1 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

LİGDE SON 5 MAÇTA KALESİNDE 2 GOL GÖRDÜ

Siyah-beyazlılar, ligdeki son 5 maçta kalesinde 2 gol gördü. Devre arasındaki takviyelerle savunmasını güçlendiren Beşiktaş, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi ile 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında rakiplerinin birer kez gol sevinci yaşamasına engel olamadı. Söz konusu süreçte Göztepe (4-0), Kocaelispor (0-1) ve Gençlerbirliği'ni (0-2) mağlup eden Beşiktaş, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geride kalan 27 haftada 31 gol yedi.

