Beşiktaş takım kaptanı Orkun Kökçü, "Sergen Yalçın ile arasının bozuk olduğu" iddiasına cevap verdi. Teknik direktörü ile görüşma yaptığını belirten milli yıldız, Yalçın'ın kendisine söylediklerini anlattı.

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı ve son haftaalarda sergilediği performansla takdir toplayan milli futbolcu Orkun Kökçü, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KEREM'E 'OFSAYTTA MISIN?' DİYE SORDUM"

beIN SPORTS'a konuşan 25 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası bileti aldıkları Kosova maçında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle ilgili, "Saha kötüydü. Top da kavisli ve sekerek gitti. Dönerek gittiği için kendi kendime top belki direğe çarpıp girer diye düşündüm ama riske ne gerek var? Sonuçta hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Kerem dokundu ve gol oldu. Orada bir tek ofsayttan korktum. Golü kimin attığının önemi yoktu. Sinirlenmem asla. Sadece Kerem'e 'Ofsaytta mıydın?' diye sordum, o kadar" dedi.

"SAĞDA SOLDA KONUŞUYORLAR"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la aralarının bozuk olduğuna dair haberleri yalanlayan Kökçü, "Sergen Yalçın, Şifo Mehmet gibi efsanelerle büyüdüm. Dayılarım, amcalarım hep anlatırdı. Benim hocam olunca çok heyecanlandım. İlla ki bir şeyler kapacağıma inandım, öyle de oldu. Sergen hocam benimle çok ilgileniyor. Sağda solda aramızın kötü olduğunu yazanlar oluyor. Böyle bir şey hiç olmadı, olmaz da. Aramız çok iyi. İlk geldiğimde beni odaya çağırıp dediği şey; 'Yazılanlara takılma. Takılırsan zaten istediğin performansı veremezsin' dedi çünkü Sergen hocam da pek takmaz. Kendi tecrübelerini anlattı. O da beni rahatlattı" şeklinde konuştu.

"DERBİDE KİM İSTEKLİYSE O KAZANIR"

Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacakları Fenerbahçe derbisine de değinen başarılı futbolcu, "Derbiler zor maçlar. Karşındaki takım da kaliteli takım. Her maçın farklı bir hikayesi var. O maçta kim en istekliyse o kazanır. Kağıt üzerinde tahmin edemediğin için daha keyifli oluyor" sözlerini sarf etti.

