Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT Arama Kurtarma Derneği, İngiltere merkezli FIRE dergisi tarafından düzenlenen 2026 Küresel Arama & Kurtarma Mükemmellik Ödülleri ‘Yılın Gönüllü Organizasyonu’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Globaldeki başarısı bir kez daha tescillenen AKUT Arama Kurtarma Derneği, elde edilen bu başarıyı geçtiğimiz yıl temmuz ayında yangın felaketinde şehit olan beş gönüllüsüne ithaf etti.

Türkiye genelindeki 3 bini aşkın gönüllüsüyle arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve afet bilincinin toplum tarafından benimsenmesinde aktif rol alan AKUT Arama Kurtarma Derneği, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

AKUT’a İngiltere’den ‘Yılın Gönüllü Organizasyonu’ ödülü

İngiltere merkezli FIRE dergisinin düzenlediği 2026 Küresel Arama & Kurtarma Mükemmellik Ödülleri (Global Search & Rescue Excellence Awards 2026) kapsamında bu yıl dört kategoride birden aday gösterilen ve finale kalan AKUT Arama Kurtarma Derneği, “Yılın Gönüllü Organizasyonu” (Voluntary Organisation of the Year) kategorisinde ödül kazandı.

HER ÖDÜL YENİ BİR SORUMLULUK DUYGUSU

Ödüle dair değerlendirmede bulunan AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, “Arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve afet bilincinin toplum tarafından benimsenmesinde 30 yıldır aktif rol alan bir dernek olarak bugün 30 ekip ve 3 bini aşkın gönüllümüzle büyük bir organizasyonuz. Gerek Türkiye gerekse yurt dışında katıldığımız arama kurtarma operasyonlarıyla tüm canlıların hayatına dokunuyor, afet bilincinin kazanılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bunun somut bir karşılığını almak bizi onurlandırırken, aynı zamanda bize daha iyisini başarabileceğimize dair sorumluluklar da yüklüyor. Aldığımız bu ödülü geçtiğimiz yıl temmuz ayında Eskişehir’deki orman yangınında şehit olan beş gönüllümüze ithaf ediyoruz. Onların sahada gösterdiği cesaret, özveri ve insan hayatına dokunan emekleri; derneğimizin değerlerinin en güçlü temsilini yansıtıyor. Bu vesileyle kendilerini saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” diye konuştu.

