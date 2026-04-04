Beşiktaş Kadıköy’deki derbiye daha rahat geliyor. Son üç deplasmanını kazanan siyah beyazlılar rakibini son iki maçta sahasında yenmenin moral avantajıyla maça çıkacak.

MURAD TAMER - Süper Lig’de zirvenin biraz uzağında kalan ve ağırlığını öncelikli olarak Türkiye Kupası’na veren Beşiktaş yarın Fenerbahçe’ye misafir olacak. Derbilerin stresi ve havası farklı olar ama Kara Kartal adına bu konuda durum biraz rahat. Çünkü şampiyonluk yarışı stresi az ve rakibine karşı psikolojik üstünlüğü söz konusu. Beşiktaş son iki maçta (ligde ve kupada) Kadıköy’de Fenerbahçe’yi mağlup etti. Hem de en zor dönemlerinde.

YALÇIN İLE 4-3’LÜK ZAFER

Siyah beyazlıların ayrıca deplasman serisi de var. Kara Kartal dış sahada oynadığı son üç Süper Lig maçını kazandı. Devre arası yapılan takviyelerle sezonun ilk yarısındaki kötü görüntüsünü silen ve camiasına yeniden umut veren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın büyük maçlardaki konsantrasyonuna da güveniyor. Sergen Yalçın’ın siyah beyazlıların başında F.Bahçe ile ligde karşılaştığı tek maçı (2020) 4-3 kazanmıştı.

KARA KARTAL DAHA HIRÇIN

Süper Lig’de F.Bahçe-Beşiktaş maçı öncesi kartların dağılımına bakıldığında iki takım arasında oynanan son 30 lig maçında 20 kez kırmızı, 182 kez de sarı kart çıktı. Bu maçlarda siyah beyazlılar 14 kırmızı ve 93 sarı olmak üzere toplam 107 kart görürken Kanarya 6 kırmızı ve 89 sarı olmak üzere toplam 95 kart gördü. Son derbide 1 kırmızı ve 1 sarı kart, Fenerbahçe ise 5 sarı kart görmüştü.

