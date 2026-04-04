Süper Lig'in 28'inci haftasında Chobani Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tüm kulvarlarda 364'üncü defa rakip olacak. Tarihi rekabette sarı-lacivertliler 136 kez galip gelirken, siyah-beyazlılar 130 defa kazandı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Nisan Pazar günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salim Mazlum yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Derbi öncesi ev sahibi; 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu topladığı 60 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar ise 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 52 puan topladı ve 4'üncü sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesi verirken; Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

BU SEZON 3'ÜNCÜ DEFA KARŞILAŞACAKLAR

Sarı-lacivertliler ile siyah-beyazlılar, bu sezon 3'üncü defa kozlarını paylaşacak. Süper Lig'in ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2 kazandı. 23 Aralık 2025'te ise taraflar Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaştı. Beşiktaş, Kadıköy'de 2-1'lik galibiyet elde etti.

GALİBİYET SAYISINDA FENERBAHÇE ÖNDE

İki ekip, 364.'üncü defa rakip olacak. Lig, kupalar ve özel karşılaşmalarda oynanan 363 müsabakada sarı-lacivertliler 136 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar 130 kez kazandı. 97 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin 503 golüne, Kartal 463 golle cevap verdi.

LİGDE 140'INCI RANDEVU

Ev sahibi, Süper Lig'de rakibiyle oynadığı 139 maçta 50 defa sahadan galibiyetle ayrılırken; Beşiktaş, 44 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 10 MAÇ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta Kartal'ın üstünlüğü var. 9'u Süper Lig, 1'i kupa olmak üzere bu süreçte siyah-beyazlılar, 4 maçta üstünlük sağlarken; sarı-lacivertliler, 3 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.

EN FARKLI SKORLAR

Ezeli rakipler birbirlerine karşı en farklı skorları 7'şer golle aldı. 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmada siyah-beyazlılar, mücadeleyi 7-1 kazandı. Fenerbahçe ise en farklı galibiyetini 6 Aralık 1958'de yine bir özel maçta 7-0'lık skorla elde etti. Süper Lig'deki en farklı skorlar ise 6 Ocak 1990'da 5-1'lik sonuçla Beşiktaş lehine gerçekleşirken; Fenerbahçe de 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla galip geldi.

Rekabetteki en gollü müsabaka 11 Ağustos 1974'te TSYD Kupası'nda yaşandı. Beşiktaş, müsabakayı 5-4 kazandı. 19 Mayıs 1955'te oynanan Atatürk Kupası karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası