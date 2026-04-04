17 yıl hapisle yargılanan ‘komutan’ ilk duruşmada tahliye edildi. Bahis ve şike soruşturması kapsamında yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, ilk kez hâkim karşısına çıktı ve özgürlüğüne kavuştu.

MEHMET EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş artık özgür. “Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma” kapsamında yaklaşık 4 aydır tutuklu olan Komutan lakaplı Yandaş, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada serbest kaldı. Çağlayan Adliyesi’nde görülen davada Mert Hakan, “Vergi rekortmeni olmuş biri 3-5 bin TL için maçı satar mı? Maç satan onurunu satar” derken, “Dosyaya ben ne şekilde geldiğimi kendi içimde biliyorum, avukatlarım da biliyor. Bir maçın bedelini ödüyorum o maçın hangi maç olduğunu herkes biliyor. 6 yıl önce Fenerbahçe’yi seçtiğim için. Sizce bu bedelleri ödemiş biri Fenerbahçe’yi satar mı?” ifadesinde bulundu.

ONURLU VE ŞEREFLİYİM

Fenerbahçe sevgisine vurgu yapan Mert Hakan Yandaş, “Fenerbahçe’ye zarar vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Mücadelem devam edecek. Ben hâlâ 9 yaşında babasına söz vermiş onurlu tertemiz şerefli bir sporcuyum” dedi. Yandaş, “Hayatım, mücadele ile geçti. Millî takım forması giydim ve ülkenin en büyük takımının kaptanıyım. Bunlar benim ömür boyunca taşıyacağım birer onur nişanıdır. Çok büyük fedakârlıklar ve mücadeleler ile inşa ettiğim bu kariyeri; şike gibi adi ve onursuz bir eylemle lekelemem düşünülemez. Ben suç işlemedim, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu. Hâkim, Mert Hakan Yandaş’ın tahliyesine karar verdi.

Fenerbahçeli yöneticiler ve Mert Hakan Yandaş

"BİRAZ YORGUNUM"

Tahliye kararı sonrasında Mert Hakan Yandaş “Yorgunum biraz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Kötü gün dostu olduklarını gösterdikleri için bütün camiamıza, kulübümüze, yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir an önce aileme kavuşmak, takıma dönmek istiyorum” dedi.

Ali Koç, Mert Hakan'a destek için Çağlayan’da

ADLİYEYE KOŞTULAR

Fenerbahçeliler Mert Hakan Yandaş’ı desteklemek için Çağlayan’a aktı. Avukat ordusunun destek verdiği ve başkan Sadettin Saran, selefi Ali Koç’la mahkemeye gelirken, duruşma için idman saatini değiştiren Tedesco ve bazı futbolcular mahkemede yer aldı.

