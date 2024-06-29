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Di Maria'ya çılgın teklif! 'Savaşa mı gidiyor?' dedirten sözleşme

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Beşiktaş, Angel Di Maria, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Di Maria'ya ülkesinden teklif geldi. Arjantin ekibinin, yıldız oyuncuya teklif ettiği sözleşmedeki maddeler görenleri hayrete düşürdü. İşte o sözleşmenin detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın adı uzun süredir Di Maria ile anılıyor. Benfica ile yollarını ayıracak olan yıldız futbolcu için devrede olan kulüplerden biri de Arjantin takımı Rosario Central.

KARA VE HAVADAN KORUNACAK

Radio Continental'de yer alan habere göre Rosario Central'in Angel Di Maria'ya sunduğu sözleşmede ilginç maddeler yer alıyor.

Haberde Angel Di Maria'ya sunulan sözleşmede federal polis ve özel harekat birlikleriyle oluşturulmuş bir koruma ekibi ile zırhlı araç tahsis edileceğine dair bir madde yer aldığı belirtildi. Öte yandan sözleşmede Arjantinli futbolcunun kara ve havadan korunacağına dair de garanti bulunuyor.

Di Maria'ya çılgın teklif! 'Savaşa mı gidiyor?' dedirten sözleşme - 1. Resim

SAVAŞA MI GİDİYOR?

Ayrıca Di Maria'ya sunulan kontratta stadyum ve antrenman tesislerinde sivil polis tarafından korunacağına dair bir madde de olduğu belirtildi. Haber sosyal medyada büyük ilgi görürken Di Maria'ya sunulan sözleşmedeki maddeler için "Savaşa mı gidiyor?" yorumlarında bulunuldu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Angel Di Maria geride bıraktığımız sezon Benfica formasıyla 50 maça çıktı. 36 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 17 gol ve 15 asistlik performansla oynadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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