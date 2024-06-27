Dorukhan Toköz resmen Eyüpspor'da! Resmi açıklama geldi
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor transferde hareketli günler geçiriyor. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu.
Dorukhan Toköz, İstanbul ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldı.
EYÜPSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada; "Eyüpspor’a Hoş Geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi