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Dorukhan Toköz resmen Eyüpspor'da! Resmi açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dorukhan Toköz resmen Eyüpspor&#039;da! Resmi açıklama geldi
Dorukhan Toköz, İstanbul, Eyüpspor, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor transferde hareketli günler geçiriyor. Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu.

Dorukhan Toköz, İstanbul ekibiyle resmi sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşmaya varıldı.

EYÜPSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada; "Eyüpspor’a Hoş Geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor’umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." denildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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