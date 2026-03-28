A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması durumunda gözler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çevrilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bir yıl önce Ekol TV’de “Az Önce Konuştum” programına konuk olmuş ve motivasyon olarak millî oyunculara bir söz vermişti.

"BU EVLERDEN FUTBOLCULARIMIZA VERECEĞİZ"

Hacıosmanoğlu “22 senedir Dünya Kupası’na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum’da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası’na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF’ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri” demişti. Kosova’yı da geçersek gözler Hacıosmanoğlu’nda olacak.

KAZANAN DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALACAK

Kosova ile Türkiye arasındaki finali müsabakası, 31 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Priştine'deki 14 bin kişilik Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Kazanan taraf; ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

