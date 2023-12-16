Dünya şampiyonu Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu bir kez daha gururlandırdı

16 Aralık 2023 15:22 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 15:30

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Şampiyonu, milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Birliği(UWW) tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçildi. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki sporcu, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 72 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu.

HEDEF PARİS 2024'TE ALTIN MADALYA

Geçtiğimiz eylül ayında 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya elde eden milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 'Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Paydaş Gelişim’de Buluşuyor' etkinliğine katıldı.

2024 Paris Olimpiyatları için çok az süre kaldığını ve takım halinde çok sıkı çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, her sporcunun hayali olarak adlandırdığı olimpiyatlarla ilgili de şunları dile getirdi:

“Bizler güreş branşında tarih yazmış bir takımız. Kendi branşımda ülkemize Sırbistan’da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında rakiplerime ezici bir üstünlük sağlayarak altın madalya kazandırarak dünya şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim de olimpiyatlar. Her sporcunun hayali olan bir yer. Takım olarak hedefimiz altın madalya. Takım halinde olimpiyatlara kitlenmiş durumdayız. Çok sıkı ve yoğun çalışıyoruz. 7 ay gibi bir kısa süremiz var. Bütün hedefimiz ve gayemiz ülkemize altın madalya kazandırmak.”