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Haberler > Spor > Edin Dzeko için dudak uçuklatan teklif! Yıldız futbolcunun cevabı bekleniyor

Edin Dzeko için dudak uçuklatan teklif! Yıldız futbolcunun cevabı bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Edin Dzeko için dudak uçuklatan teklif! Yıldız futbolcunun cevabı bekleniyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'ya talip oldu. Arabistan ekibi, Dzeko'ya astronomik bir bedel ödemeye hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de, Boşnak forvet Edin Dzeko performansıyla ve takıma yaptığı liderlikle dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertlilerde 37 maça çıkan ve 22 gol, 9 asistlik bir performans gösteren tecrübeli oyuncuya transfer teklifleri geliyor.

Edin Dzeko için dudak uçuklatan teklif! Yıldız futbolcunun cevabı bekleniyor - 1. Resim

ARABİSTAN'DAN TEKLİF GELDİ

Sportam'ın haberine göre; Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Edin Dzeko'ya talip oldu.

Al-Hilal'in Dzeko'yu takip ettiği belirtilirken, yıldız oyuncuya yıllık 11 milyon euro maaş kazanabileceği bir teklifte bulunulduğu ifade edildi.

Haberde, Dzeko'nun kariyerini sonlandırmadan önce bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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