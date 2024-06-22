Erman Özgür'den Montella'ya sert tepki! 'Hayırdır, küs müsün adamlara?'

EURO 2024'te 2.maçına çıkan Türkiye, Portekiz'e diş geçiremedi ve 3-0 mağlup oldu. Milli Takım'ın etkisiz oyununun ardından eski futbolcu ve spor yorumcusu Erman Özgür, A Milli Takım hocası Vincenzo Montella'yı sert sözlerle eleştirdi. İşte Erman Özgür'ün o sözleri...

Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Alınan farklı mağlubiyet ve etkisiz oyunun ardından Montella'ya sert eleştiriler geldi. İtalya teknik adamın kadro tercihi tartışmalara sebep oldu.

Karşılaşmayı Sky Sports'a değerlendiren Erman Özgür, Montella'yı sert sözlerle eleştirdi. Özgür şu ifadeleri kullandı:

HAYIRDIR KÜSMÜSÜN?

"Konuşalım Montella seçimlerini. Gol arıyorsun, kulübende 3 tane santrfor var. Hayırdır, küs müsün adamlarla? Hadi Semih genç, Cenk tecrübeli, onu niye almıyorsun? 45 dakika oynayamayacaksa kadroda ne işi var? Bertuğ var, o da mı olmaz? Barış Alper şut atamadan 2. maçı bitirdi. Sen doğruyu yap, çileden çıkartma bizi!"

BERBAT OYNADI

"Montella kime güveniyor? Kim en iyi oyuncumuz, Abdülkerim. 2 maçta da berbat oynadı. Yılın oyuncusu Barış Alper diyorlar. Yılın oyuncusu gibi mi oynuyor? Ne oynuyor bizim milli takımımız?"

"Ben Semih'in oynamasını isteyen taraftarıyım ama insanların tepkisini dindirmek için götürüldü turnuvaya. 3-0'a gelmiş maçta oynamaz mı?"

SEN HAK ETMEDİĞİN HALDE BAŞLADIN

"Milli takımın yarısı kayıyor. Kariyerinde kaç tane Portekiz maçı oynuyorsun? Bir doğru ayakkabıyı seçmek bu kadar zor mu? Yunus Akgün sen hak etmediğin halde bizim Milli Takımımızın Portekiz 11'inde maça başladın. Bu ayakkabıyı mı seçtin seçe seçe? Böyle amatörce iş yapılır mı?"

"Montella'nın golle ilgili hayalleri santrforlarla alakalı değil, tamamen orta saha üzerine. Yusuf Yazıcı, Milli Takımımızda ne zaman bir şeyi değiştirmiş?"

"Yunus Akgün hak etti mi ilk 11 oynamayı? Bu seviye değil, bugün de belli oldu. Çek Barış Alper'i sağa, hem bekine yardım etsin. Orada Leao oynuyor. Golü de oradan yedin zaten."