Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Erman Toroğlu İcardi'yi yerin dibine soktu: Mukaveleyi kaptın hemen yatmaya başladın

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erman Toroğlu İcardi&#039;yi yerin dibine soktu: Mukaveleyi kaptın hemen yatmaya başladın
    Fenerbahçe, Erman Toroğlu, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    343 Digital kanalında Fenerbahçe-Alanyaspor, Galatasaray-Başakşehir maçlarını değerlendiren Erman Toroğlu, İsmail Kartal'a çağrıda bulunarak 'Eğer Kadıköy'de bir kez daha puan kaybedersen şampiyonluk gider' göndermesinde bulundu. Okan Buruk'un İrfan Saraloğlu ile iyi işler çıkardığını söyleyen Toroğlu, İcardi'yi eleştirirken, ünlü yorumcunun 'Mukaveleden sonra düşüş yaşıyor' ifadeleri oldukça dikkat çekti.

    Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu Süper Lig'in 25. haftasını değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun gündeme damga vuran o sözleri...

    FENERBAHÇE KADIKÖY'DE PUAN KAYBEDERSE...

    Fenerbahçe fizik olarak iyi değil, zaten yaşlı bir kadrosu var. Sezon başında Fenerbahçe'nin maçları olsa da izlesek diyorduk şu anda o Fenerbahçe'yle bu Fenerbahçe'nin ilgisi yok. Eğer İsmail Kartal içeride bir kez daha puan kaybı yaşarsa şampiyonluktan kopar. Maçtan sonra futbolcular 'beraberlik' vurgusu yaptı demek ki teknik heyet ve oyuncular arasında kopukluk var. Takım Alanyaspor maçında baya bir yara aldı. 

    DZEKO VE BATSHUAYİ NEDEN YAN YANA OYNAMIYOR?

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun üstüne binmiş gidiyorlar, takım Dzeko'yu kaldırır ama Tadic'i kaldırmaz. İsmail Kartal değişiklik yapıyor oyuna Kent'i alıyor Dzeko'yla Batshuayi'yi yan yana oynatmıyor, İsmail hoca adaleti sağlayamıyor. Alanyaspor son pasları iyi yapsan maç 3-2, 4-2'ye gelecekti.

    Erman Toroğlu İcardi'yi yerin dibine soktu: Mukaveleyi kaptın hemen yatmaya başladın

    Fenerbahçeli futbolcularda bir gerginlik var bunun sebebi fizik olarak iyi değiller. Şu andaki İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder'den daha iyi ama İsmail Kartal oyuna Cengiz'le başlıyor. İrfan Can gidiyor, geliyor, fizik olarak Cengiz'in önünde. 

    MUSLERA LİVAKOVİC'İN ÇOK ÖNÜNDE

    Okan Buruk ve İrfan hoca öyle veya böyle işlerini hallediyorlar ama İsmail Kartal yalnız. İcardi mukaveleyi aldıktan sonra düşüş yaşıyor, 2 aylık tatil yaptı kilo fazlası da olduğu için form olarak düşüşte. Muslera'nın sezon sonunda kontratı bitiyor ben Galatasaraylı bir yönetici olsam hemen oyuncuyla yeni bir mukavele yaparım. Muslera ile Livakovic'i şu anda yan yana koyamam. Uzaktan gelen şutlarda Muslera'nın çok bariz üstünlüğü var Livakovic ya topu iyi takip etmiyor ya da gözlerinde sorun var.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeErman Toroğlu
    Haberler > Spor > Erman Toroğlu İcardi'yi yerin dibine soktu: Mukaveleyi kaptın hemen yatmaya başladın
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Szymanski'nin derdi ortaya çıktı! Meğer Fred'siz yapamıyormuş - SporSzymanski'nin derdi ortaya çıktı! Meğer Fred'siz yapamıyormuşİsmail Kartal 6 peşinden koştuğu Krunic'i bir çırpıda sildi! 'Sen geldin takım durdu' - SporTransferi olay olmuştu! 6 ay bunun peşinden mi koştun hocam?Ali Koç'tan İsmail Kartal'a birinci darbe! Samandıra'ya yeni hoca geliyor - SporYeni hocayla hesap kesildi! Kontrol artık Kartal'da değilMerih Demiral Al Ahli ile yolları ayırıyor iddiası! Yıldız futbolcunun yeni adresi herkesi şaşırttı - SporMerih Demiral Al Ahli ile yolları ayırıyor iddiası! Yıldız futbolcunun yeni adresi herkesi şaşırttı492 maç 15 kupa! 13 yıllık Muslera dönemi kapanıyor - Spor492 maç 15 kupa! 13 yıllık Muslera dönemi kapanıyorSüper Kupa finalinin tarihi belli oldu! Süper Kupa maçı ne zaman ve hangi statta oynanacak? - SporSüper Kupa finalinin tarihi belli oldu! Süper Kupa maçı ne zaman ve hangi statta oynanacak?Bir kent tiyatrosu... Fenerbahçe'nin ilk transferi ligde yok, Avrupa'da var - SporBir kent tiyatrosu... Fenerbahçe'nin ilk transferi ligde yok, Avrupa'da varFernando Santos'un henüz farkında olmadığı büyüklük! Burası Beşiktaş - SporFernando Santos'un henüz farkında olmadığı büyüklük! Burası BeşiktaşŞampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları | Real Madrid ve Manchester City deplasmandan mutlu döndü - SporReal Madrid ve Manchester City ilk maçta fişi çektiFenerbahçe'de Livakovic korkusu! Rakipler büyük zaafını buldu - SporFenerbahçe'de Livakovic korkusu! Rakipler büyük zaafını buldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...