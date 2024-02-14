Erman Toroğlu İcardi'yi yerin dibine soktu: Mukaveleyi kaptın hemen yatmaya başladın

343 Digital kanalında Fenerbahçe-Alanyaspor, Galatasaray-Başakşehir maçlarını değerlendiren Erman Toroğlu, İsmail Kartal'a çağrıda bulunarak 'Eğer Kadıköy'de bir kez daha puan kaybedersen şampiyonluk gider' göndermesinde bulundu. Okan Buruk'un İrfan Saraloğlu ile iyi işler çıkardığını söyleyen Toroğlu, İcardi'yi eleştirirken, ünlü yorumcunun 'Mukaveleden sonra düşüş yaşıyor' ifadeleri oldukça dikkat çekti.

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu Süper Lig'in 25. haftasını değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun gündeme damga vuran o sözleri...

FENERBAHÇE KADIKÖY'DE PUAN KAYBEDERSE...

Fenerbahçe fizik olarak iyi değil, zaten yaşlı bir kadrosu var. Sezon başında Fenerbahçe'nin maçları olsa da izlesek diyorduk şu anda o Fenerbahçe'yle bu Fenerbahçe'nin ilgisi yok. Eğer İsmail Kartal içeride bir kez daha puan kaybı yaşarsa şampiyonluktan kopar. Maçtan sonra futbolcular 'beraberlik' vurgusu yaptı demek ki teknik heyet ve oyuncular arasında kopukluk var. Takım Alanyaspor maçında baya bir yara aldı.

DZEKO VE BATSHUAYİ NEDEN YAN YANA OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun üstüne binmiş gidiyorlar, takım Dzeko'yu kaldırır ama Tadic'i kaldırmaz. İsmail Kartal değişiklik yapıyor oyuna Kent'i alıyor Dzeko'yla Batshuayi'yi yan yana oynatmıyor, İsmail hoca adaleti sağlayamıyor. Alanyaspor son pasları iyi yapsan maç 3-2, 4-2'ye gelecekti.

Fenerbahçeli futbolcularda bir gerginlik var bunun sebebi fizik olarak iyi değiller. Şu andaki İrfan Can Kahveci Cengiz Ünder'den daha iyi ama İsmail Kartal oyuna Cengiz'le başlıyor. İrfan Can gidiyor, geliyor, fizik olarak Cengiz'in önünde.

MUSLERA LİVAKOVİC'İN ÇOK ÖNÜNDE

Okan Buruk ve İrfan hoca öyle veya böyle işlerini hallediyorlar ama İsmail Kartal yalnız. İcardi mukaveleyi aldıktan sonra düşüş yaşıyor, 2 aylık tatil yaptı kilo fazlası da olduğu için form olarak düşüşte. Muslera'nın sezon sonunda kontratı bitiyor ben Galatasaraylı bir yönetici olsam hemen oyuncuyla yeni bir mukavele yaparım. Muslera ile Livakovic'i şu anda yan yana koyamam. Uzaktan gelen şutlarda Muslera'nın çok bariz üstünlüğü var Livakovic ya topu iyi takip etmiyor ya da gözlerinde sorun var.