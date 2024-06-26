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EURO 2024'e damgasını vuran grup! 4 takım aynı puanla bitirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EURO 2024&#039;e damgasını vuran grup! 4 takım aynı puanla bitirdi
Avrupa Şampiyonası, Ukrayna, Belçika, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 E Grubu'nda Ukrayna ve Belçika karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele beraberlikle sona erdi.

Avrupa Şampiyonası’nda heyecan Ukrayna - Belçika mücadelesiyle devam etti. E grubunda 4 takım da maçlara aynı puanla başladı. Ukrayna ile Belçika maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele beraberlikle sona erdi. Bununla birlikte iki takım da 4'er puana yükseldi. Slovakya ile Romanya mücadelesinin de berabere bitmesi sonrası bütün takımlar grubu 4 puanla tamamladı.

GRUPTAN ÇIKANLARI AVERAJ BELİRLEDİ

Bununla birlikte 1 averajı olan Romanya gol fazlası olduğu için grubu lider tamamladı. 1 averajı olan Belçika ise grubu ikinci bitirerek tur atladı. 0 averajı bulunan Slovakya en iyi üçüncüler arasından turlamayı başardı. -2 averajı olan Ukrayna ise turnuvaya veda etti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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