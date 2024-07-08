EURO 2024'e veda eden A Milli Takım yurda döndü. Kaleci Uğurcan Çakır, havaalanı çıkışında açıklamalar yaptı. Çakır, "Finalde olmayı hak etmiştik." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından otele geçen futbolcular ve teknik heyet, bugün yurda döndü.

Uğurcan Çakır, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, şu ifadeleri kullandı:

FİNALDE OLMAYI HAK ETMİŞTİK

"Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak etmiştik. Herkes, elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştı. Bu turnuvada güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Çok genç, çok yetenekli futbolcuların olduğu bir kadromuz var. Hocamızın da turnuva üzerinde oyun planları oldukça başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayacağız."