Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > EURO 2024'e veda eden A Milli Takım yurda döndü

EURO 2024'e veda eden A Milli Takım yurda döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
EURO 2024&#039;e veda eden A Milli Takım yurda döndü
Haber, Gündem, Son Dakika, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'e veda eden A Milli Takım yurda döndü. Kaleci Uğurcan Çakır, havaalanı çıkışında açıklamalar yaptı. Çakır, "Finalde olmayı hak etmiştik." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından otele geçen futbolcular ve teknik heyet, bugün yurda döndü.

Uğurcan Çakır, havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven, şu ifadeleri kullandı:

FİNALDE OLMAYI HAK ETMİŞTİK

"Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak etmiştik. Herkes, elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalıştı. Bu turnuvada güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Çok genç, çok yetenekli futbolcuların olduğu bir kadromuz var. Hocamızın da turnuva üzerinde oyun planları oldukça başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar yakalayacağız."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İngiliz medyasından çifte standart! BBC, "Gazze'ye İsrail saldırdı" diyemedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda A Milli Basketbol takımı Yeni Zelanda'yı yenerek üçüncü oldu - SporFIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda A Milli Basketbol takımı Yeni Zelanda'yı yenerek üçüncü olduFiorentina, Moise Kean'i kadrosuna kattı! Yıldız oyuncunun maliyeti ortaya çıktı - SporFiorentina, Moise Kean'i kadrosuna kattı! Yıldız oyuncunun maliyeti ortaya çıktıBayern Münih, Michael Olise'yi 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı - SporBayern Münih, Michael Olise'yi 60 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattıSakaryaspor Max Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı - SporSakaryaspor Max Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladıBatshuayi'den Galatasaray taraftarına çağrı! 'En iyi versiyonuna sahip olacaksınız' - SporBatshuayi'den Galatasaray taraftarına çağrı! 'En iyi versiyonuna sahip olacaksınız'Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu - SporKırkpınar'da başpehlivan belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...