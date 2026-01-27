Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 25'inci haftanın perdesi 28 Ocak Çarşamba günü açılacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 29 Ocak Perşembe günü karşı karşıya gelecek

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu EuroLeague'de 25'inci hafta maçları 28 Ocak Çarşamba, 29 Ocak Perşembe ve 30 Ocak Cuma günü oynanacak.

Türk takımları Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 29 Ocak Perşembe günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius

Basketbol Avrupa Ligi'nde 25. haftanın programı (TSİ) şöyle:

28 Ocak Çarşamba

23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

29 Ocak Perşembe

20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Barcelona (İspanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.45 Valencia Basket (İspanya)-Maccabi Papyd (İsrail)

30 Ocak Cuma

21.30 Monaco (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.30 Baskonia (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 LDLC ASVEL (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

Haberle İlgili Daha Fazlası