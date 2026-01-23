İsrail ekibi Maccabi Rapyd'in taraftarları, Panathinaikos ile oynanan maç öncesi ve sırasında başantrenör Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratlarda bulundu. A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Panathinaikos Başantrenörü Ataman, "10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir" dedi.

Tel Aviv şehrindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) karşılaşması öncesi salonun girişinde toplanan 300'e yakın İsrailli taraftar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Panathinaikos koçu Ergin Ataman ve Yunanistan ekibi hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı.

İsrailli taraftarlar, müsabaka sırasında ve maçın sona ermesinin ardından Ataman soyunma odasına gittiği sırada da küfürlü tezahüratlarını sürdürdü.

Maccabi Rapyd, Avrupa Ligi'nin 24'üncü haftasında oynanan mücadeleyi 75-71 kazandı.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile İsrail'in Maccabi Rapyd Tel Aviv takımı, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Menora Mivtachim Arena’da karşılaştı

ERGİN ATAMAN: BU SPOR DEĞİL

Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, maruz kaldığı küfürlü tezahüratlara tepki gösterdi. Mücadelelerinden dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirten Ataman, "Müthiş mücadele ettik. Maçı kazanmak için birçok şans elde ettik. Ancak bu işin basketbol tarafı. Diğer tarafı ise Avrupa Ligi olarak NBA ile rekabet halindeyiz belki ama bu basketbol değil. Biz buraya işimizi yapmaya geliyoruz. 10 bin kişi burada soyunma odasının önünde bekleyip bana 40 dakika boyunca küfür ediyorsa bu basketbol değildir. Ben böyle bir şeyi NBA'de görmedim. Bu spor değil. Ben işimi yapıyorum ama 10-15 bin kişi burada bana hakaret ederken hakemler, görevliler hiç kimse işini yapmıyor. Böyle devam edin" ifadelerini kullandı.

Daha önce İspanya, İtalya ve Yunanistan'daki taraftar grupları, protestolar ve yazılı açıklamalarla İsrail basketbol takımlarının Avrupa Ligi'nden menedilmesi talebinde bulunmuştu.

Ergin Ataman

PANATHINAIKOS'TAN KINAMA

Panathinaikos Kulübü, sosyal medyadan kınama mesajı yayımlayarak, "300'den fazla Maccabi taraftarı, Panathinaikos BC AKTOR heyetini soyunma odalarının girişinin hemen dışında bekleyerek, baş antrenörümüz Ergin Ataman'a ve takımımızın geri kalanına hakaretler yağdırdı. Bu yapılanı kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası