Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı için karar: Yeni tarih açıklandı
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14'üncü haftasında oynanması gereken ancak hava şartları sebebiyle tertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko mücadelesi 17 Mart'ta oynanacak.
Spor
Ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçının yeni tarihi ve saati açıklandı.
- Olympiakos-Fenerbahçe Beko müsabakası 17 Mart Salı günü saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
- Karşılaşma 4 Aralık'ta hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
EuroLeague'in 14'üncü haftasında ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması için karar verildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Yunanistan'da oynanması gereken ancak hava koşulları sebebiyle ertelenen Olympiakos müsabakasının 17 Mart Salı günü saat 21.15'te Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacağı belirtildi.
Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.
