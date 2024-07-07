Eyüpspor, Emre Akbaba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Eyüpspor, Süper Lig'in deneyimli oyuncusu Emre Akbaba'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Akbaba, kendisini Eyüpspor'a 2 yıllığına bağlayan sözleşmeye imza attı.

Arda Turan önderliğinde Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, transferde hareketli günler yaşıyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen İstanbul temsilcisi, bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Akbaba'yı renklerine bağladı. Son olarak Adana Demirspor forması giyen 31 yaşındaki başarılı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Emre Akbaba, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, "Süper Lig'e süper bir giriş yapan Eyüpspor'un süper kadrosunun içinde yer alacağım için çok mutluyum. Tarihi ve semt kültürüyle lige heyecan katacak olan Eyüpspor'un başarısı için takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AKLIMIZA İLK GELEN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız da Emre Akbaba'nın ülke futbolunda kendisini kanıtlamış, A Milli Takım'a kadar yükselmiş önemli bir oyuncu olduğunu kaydederek, "Süper Lig'e yükseldikten sonra transfer listemizi oluştururken aklımıza ilk gelen isimlerden biriydi. Bu imza ile 1 aydır Emre Akbaba ve menajeri ile yürüttüğümüz transfer sürecini başarılı bir şekilde noktalamış olduk. İnşallah Emre kardeşim, Süper Lig'de bize çok katkı sağlayacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.