SPOR SERVİSİ
Eyüpspor, Süper Lig'de 56 gün sonra kazandı: İstanbul'da 3 gol, 1 kırmızı kart
Son galibiyetini 21 Şubat'ta Gençlerbirliği karşısında alan Eyüpspor, 3 gol ve kırmızı karta sahne olan müsabakada Fatih Karagümrük'ü devirdi ve 6 maç sonra galibiyet hasretine son verdi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
- Eyüpspor'un gollerini Matias Kranevitter (kendi kalesine) ve Mateusz Legowski attı. Karagümrük'ün tek golünü Serginho kaydetti.
- Anıl Yaşar'ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan Eyüpspor, puanını 25'e yükseltti.
- Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'de düşme potasından kurtulma mücadelesi veren iki takım, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ikas Eyüpspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada kendi kalesine Matias Kranevitter ve 44'üncü dakikada Mateusz Legowski kaydetti. Karagümrük'ün tek golünü 16'ncı dakikada Serginho attı.
HASRET 6 MAÇ SONRA BİTTİ
Anıl Yaşar'ın 78'inci dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan konuk ekip, 6 maç sonra kazanarak, 30 maç sonunda puanını 25'e yükseltti. Ligin son sırasındaki kırmızı-siyahlılar ise 20'nci yenilgisini aldı ve 20 puanda kaldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
TFF ve MHK'yı hedef almıştı! Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR