Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transfer gerçeklerini açıkladı! Galatasaray’da Bakambu, Zaniolo ve Morutan…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında, ezeli rakipleri Galatasaray’a yüklendi. Sarı-kırmızılılar için ‘Galatasaray bu ülkenin beka sorunudur’ diyen Ali Koç Cedric Bakambu, Nicolo Zaniolo ve Olimpiu Morutsan transferleri hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, şampiyonluk yarışı içinde oldukları Galatasaray'a sert sözlerle yüklendi. Sarı-kırmızılılar için ‘Oyuncu ayartmada, çıkarlarına göre haber çıkarmada, işi kılıfına uydurmada ustalar.’ diyen Koç, transfer açıklamalarıyla ses getirdi.

ALİ KOÇ: GERÇEK OLMASINA İMKAN YOK

‘4 futbolcu var ki kontratta bahsedilen bedellerin, gerçek rakam olmasının imkanı yok. Bunlarda resmi ve gayri resmi kontrat yapma yaklaşımı var. Futbolcuyla anlaştıkları bedel ile resmi kontratta yazan bedel arasında fark var’diyen Koç, Cedric Bakambu, Nicolo Zaniolo ve Olimpiu Morutan transferlerine değindi.

‘Bu limit açmada mı kullanıldı?’

Morutan’ın satışını takip ettiklerini söyleyen Koç, şu ifadeleri kullandı:

‘Morutan... 3 milyon euroya satmışlar, müthiş başarı dedik. Ben öyle düşündüm. Keşke bizde de böyle bir sihirbaz olsa dedim. Halbuki işin öyle olmadığını anladık. Bu, ancak belirli sayıda ilk 11 oynarsa devreye giriyor. Haliyle kulübü şu anda ilk 11 oynatmıyor. Acaba bu limit açmada kullanıldı mı? Bu konuyu takip ediyoruz.’

‘Bizi ifşa ettiler, bu normalde suç’

Galatasaray’la transferi için rekabete girdikleri Nicolo Zaniolo’ya değinen Ali Koç ‘Zaniolo mevzusu var bir de. Galatasaray'ın bir yöneticisi, Zaniolo'ya verdiğimiz teklifi bir TV programında ifşa etti. Bu normalde bir suç. Diyor ki 'Fenerbahçe daha çok verdi ama oyuncu bizi seçti' diyor. Biz de bunu mahkemeye götürdük.’ dedi.

‘Olağanüstü şartlar olmalı’

Son olarak Cedric Bakambu’nun transferini değerlendiren Koç ‘Başka bir transfer başarısı var. Real Betis'in Bakambu transferi. Bir kurum niye doğruyu söylemez, olduğu gibi göstermez? Herhalde çok moda olduğu için değil. Betis başkanı da ödediğimiz paraya bonservis dahil diyor. Bonusun gerçekleşmesi için olağanüstü şartlar olmalı.’ sözleriyle sarı-kırmızılılar yüklendi.