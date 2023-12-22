Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları! FB GS bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 Aralık 2023 14:13 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:16

Fenerbahçe Galatasaray maçı bilet fiyatları 2023 ne kadar? Bu hafta sonu Fenerbahçe Galatasaray derbisi heyecanı yaşanacak. Maç öncesi bilet arayan futbolseverler Fenerium Üst-Maraton ve Alt Avis-Maraton bilet fiyatları ne kadar merak ediyorlar. İşte bilet fiyatları!

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI 2023

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2.000,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2.100,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2.250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2.500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3.750,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4.500,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5.100,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6.000,00 TL

Maraton Alt E Blok: 6.600,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 18.000,00 TL

Misafir Tribünü: 1.430,00 TL

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00’da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın biletlerine ilişkin detaylar şöyle:

21.12.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 adet bilet)

22.12.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

23.12.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla genel satışa sunulacaktır.