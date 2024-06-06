Fenerbahçe taraftarına kötü haber! Dünya yıldızı gelmek istemediğini açıkladı

Fenerbahçe'nin bu sezon dünyaca ünlü yıldız futbolcuları kadrosuna katacağını açıklamasının ardından birçok dünya yıldızı sarı lacivertliler ile anılıyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Raheem Sterling ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de seçim öncesi adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım birbirinden iddialı transfer açıklamaları yapıyor. Özellikle Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından dünyaca ünlü yıldızların adı sarı lacivertliler ile anılıyor. O isimlerden birisi olan Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Transfer haberleriyle dünyada büyük yankı uyandıran gazeteci Fabrizio Romano, Sterling cephesinin Fenerbahçe ile herhangi bir temasta bulunmadığını ayrıca Sterling'in şu anda Türkiye'de Futbol oynamayı istemediğini ifade etti.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Raheem Sterling geçen sezon Chelsea formasıyla 43 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik katkıyla oynadı.