Fenerbahçe tarihinin bonservis rekoru kırılabilir! Yıldız futbolcu için Tottenham harekete geçti

23 Ocak 2024 19:40 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 19:43

Süper Lig'in 21'inci haftası geride kalırken liderlik koltuğunda averaj farkıyla oturan Fenerbahçe, transfer dönemini oldukça hareketli geçiriyor. Kadrosunu iki önemli isimle takviye eden sarı lacivertlilerde yıldız futbolcuların da talipleri artıyor.

TOTTENHAM HAREKETE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Sebastian Szymanski, kısa sürede sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Avrupa'dan birçok ekibin takip ettiği Polonyalı orta saha için son iddia İngiltere'den geldi. Teamtalk'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Tottenham, Szymanski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

İngiliz kulübünün 24 yaşındaki oyuncuyu izlemeye başladığı öne sürüldü. Performansıyla alkışları toplayan Polonyalı orta saha için Tottenham'ın tüm şartları zorlayacağı belirtiliyor.

BONSERVİS REKORUNU KIRABİLİR

Fenerbahçe yönetimi, yıldız futbolcunun bonservis bedelini ise 35 milyon euro olarak belirledi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Szymanski, sarı lacivertli kulübün bonservis rekorunu kıracak.

12 GOL 14 ASİSTLİK PERFORMANS

Fenerbahçe'nin 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Szymanski, bu sezon forma giydiği 33 maçta 12 gol atıp 14 asist yaptı.