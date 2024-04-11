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Haberler > Spor > Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan 'Fener'e yakışır oyun' vurgusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan 'Fener'e yakışır oyun' vurgusu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen sarı lacivertlilerin patronu, “Oyunun gidişatına göre, skora ve zamana göre ne yapacaklarını biliyoruz. Fenerbahçe’ye yakışır şekilde mücadele edip İstanbul’a avantajlı döneceğiz” dedi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Olimpiakos maçı öncesi yaptığı açıklamada, “Avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmek istiyoruz. Orada da taraftarlarımızın önünde de iyi futbol oynayarak bu turu geçmek istiyoruz” dedi. Rakibi analiz ettiklerini ve oyun planlarının hazır olduğunu belirten Kartal, “Oyunun gidişatına, skora, zamana göre nasıl bir oyun planı içerisinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Eğer çift santrfor oynarsa oyun planımız hazır, tek santrfor oynarsa ona göre planlarımız hazır” dedi.

TEPKİMİZDE HAKLIYIZ

Fenerbahçe’ye yakışır şekilde iyi mücadele göstererek avantajlı bir sonuçla ayrılmayı düşündüklerini belirten Kartal,  Süper Kupa finaliyle ilgili ise “Lig maçlarında, kupa maçlarında olsun Türkiye’de yaşadıklarımız açık ve net bir şekilde ortada. Haklılığımızı kamuoyuna gösterebilmek için kulübümüz tarafından bir tepkiydi. Kulübümüzün yapmış olduğu bu hamlenin karşılık bulduğunu düşünüyorum. Ülke futbolunun değişmesini istiyorsak bazı kurumların, herkesin kendisine göre bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz” dedi.

BATSMAN YEDEK

Fenerbahçe, Olimpiakos maçıyla Avrupa’daki 269. sınavına çıkacak. Sarı lacivertlilerin karnesinde 106 galibiyet, 107 mağlubiyet, 55 beraberlik var. Konferans Ligi’ndeki 16 maçta ise Fenerbahçe 11 galibiyet, 5 yenilgi aldı. Fenerbahçe, Yunan takımlarına karşı ise 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 4 mağlubiyet yaşadı.

SAHNE DZEKO'NUN

Fenerbahçe’nin Avrupa’daki as golcüsü Michy Batshuayi, Olimpiakos maçına kulübede başlayacak. Sakatlıktan henüz çıkan ve son anda kadroya dahil edilen Belçikalı yedek soyunurken, Dzeko ilk on birde sahne alacak. Avrupa’da Dzeko’nun 8 maçta 4 gol, 4 asisti var, Batsman ise 12 maçta 6 gol, 2 asistle oynuyor.

BİLETLER TÜKENDİ

Fenerbahçe’yi Yunanistan deplasmanında coşkulu bir tribün bekliyor. Olimpiakos taraftarları maç için satışa sunulan biletleri tüketti. Kırmızı beyazlılar, Karaiskakis Stadı’daki mücadelenin kapalı gişe oynanacağını açıkladı. Fenerbahçe ise cezası sebebiyle bu maçta taraftar desteğinden mahrum olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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