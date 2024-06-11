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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Rüya kadronun yıldızları ortaya çıktı

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Rüya kadronun yıldızları ortaya çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, bu sene rüya kadro kuracağız sözü vermişti. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan isimler bu sözleri doğrular nitelikte. Fenerbahçe, dünyaca ünlü 3 yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmek için çalışmalara başladı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan dünya yıldızları..

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak bir kadro kuracağız" sözleri ve yönetimde yer alan Acun Ilıcalı'nın "Duyunca heyecanlanacağınız 3-4 büyük yıldız alacağız" sözleri Fenerbahçe taraftarını transfer konusunda büyük beklentilere soktu. Jose Mourinho ve Marco Branco önderliğinde transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerin ilgilendiği isimler bu beklentileri karşılayacak nitelikte. Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldızlar ortaya çıkmaya başladı.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Rüya kadronun yıldızları ortaya çıktı - 1. Resim

İLK HEDEF LEWANDOWSKİ

Fanatik'in haberine göre yönetimin transfer listesindeki ilk isim Robert Lewandowski. Polonyalı golcüyü getirmek zor olsa bile yönetim tüm imkanlarını zorlamaya kararlı. Barcelona, finansal sorunları nedeniyle 130 milyon Euro’luk satış yapamazsa, yeni sezonda birçok yıldızını La Liga için kadroya yazamayacak. Bu durum, Fenerbahçe’nin şansını biraz da olsa artırıyor.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Rüya kadronun yıldızları ortaya çıktı - 2. Resim

GÖZLER JOAO FELİX'TE

Sarı-lacivertlilerin gündeminin ikinci sırasında geçen sezon Barcelona'da forma giyen Joao Felix var. Felix, gelecek sezon Barcelona'da kalmak istediğini açıklamıştı ancak Katalan ekibinin ekonomik sıkıntıları bu transferi zora sokuyor. Sarı-lacivertli yönetim, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Rüya kadronun yıldızları ortaya çıktı - 3. Resim

MANE AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'ye bir güzel haber de Suudi Arabistan’dan geldi. Jose Mourinho’nun imza atmaya hazırlandığı dönemde Sadio Mane’nin adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı. Birçok kaynak, Senegalli yıldızın Al-Nassr’dan ayrılıp Avrupa’ya dönme kararı aldığını ileri sürdü. Yeni sezonda daha hızlı bir oyun oynatmayı planlayan Jose Mourinho’nun, Mane’yi çok istediği iddia edildi.

Düzenleyen:  - Spor
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