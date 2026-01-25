Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku
Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Süper Lig'de Göztepe karşılaşmasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sakatlandı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası 36. dakikada kendini yere bıraktı.
Sarı lacivertlilerde maça devam edemeyen İsmail Yüksek'in yerine Fred oyuna dahil oldu.
