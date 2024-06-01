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Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi finali öncesi Arda Güler paylaşımı! 'Göz bebeğimize başarılar dileriz'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, bugün Real Madrid forması ile UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan milli futbolcu Arda Güler'e başarılar diledi. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de bugünkü mücadelede kadroda yer alacak.

GÖZ BEBEĞİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ

Sarı-lacivertli kulüp final öncesi sosyal medya hesabından milli futbolcuya başarı dileğinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Altyapımızda yetişen, ülkemizi yurt dışında gururla temsil eden göz bebeğimiz Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi finalinde başarılar dileriz. Haydi Arda, kalbimiz ve desteğimiz seninle" mesajı paylaşıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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